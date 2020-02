Ministro (s) de Agricultura: "Me parece que (Gustavo Hasbún) se caracteriza por su falta de prudencia, por actuar en la línea gris"

Además, José Ignacio Pinochet sostuvo que "creo que Gustavo Hasbún no es una fuente particularmente confiable, menos cuando estaba en una conversación algo cuestionable".

El ministro (s) de Agricultura, José Ignacio Pinochet, salió en defensa del titular de Economía, Lucas Palacios, luego de que el ex diputado Gustavo Hasbún (UDI) lo involucrara en un caso de presuntas coimas al interior del MOP, en la región de La Araucanía.

En conversación con T13 Radio, Pinochet afirmó que Hasbún "ya ha tenido audios de otras cosas extrañas, en otros territorios, con otros empresarios. Me parece que se caracteriza por su falta de prudencia, por actuar en la línea gris y tal vez por hablar de gente que no tiene la culpa. Cualquiera puede tomar el nombre de uno, basurearlo y ofrecerlo, y es muy grave".

El ministro (s) agregó que "hoy día en Chile nos hemos acostumbrado a eso y a colgar en la plaza pública a la gente sin ver la fuente. Perdón que lo diga, pero creo que Gustavo Hasbún no es una fuente particularmente confiable, menos cuando estaba en una conversación algo cuestionable".

"Obviamente la investigación tendrá que decir lo último, pero yo ayer defendí a Lucas Palacios y lo vuelvo a hacer, porque he estado pocas veces con él, lo conozco sí hace un par de años, pero es evidentemente una buena persona", aseguró la autoridad.

El secretario de Estado (s) indicó que Hasbún "puede hablar con cualquiera, si a mí también me puede pillar, me puede esperar en la puerta de mi pega, en muchas partes, si es gente que uno conoce, y es probable que te hablen de tiempo y después digan 'sí, estuve hablado con él', punto. Hay mucha gente, yo lo he visto, me consta, que de esa manera gana lucas y ensucian al sistema y ensucian a hombres".

Por último, Pinochet reiteró que "Lucas Palacios es un hombre decente y honesto y que es sumamente injusto que hoy día esté su nombre escrito en el diario porque a alguien se le ocurrió manosearlo para ganarse unos pesos de más".

Cabe recordar que Hasbún en un audio, de una conversación con Bruno Fulgeri, comprometió gestiones con Palacios, en ese entonces Subsecretario de Obras Públicas, para acelerar los contratos que el empresario tenía con el MOP.

El actual Ministro de Economía negó estar involucrado en el caso, siendo respaldado por el Gobierno. Por su parte, el ex diputado UDI se querelló por el delito de injurias en contra de Fulgeri.

