Ministro Paris plantea controlar la alta circulación de trabajadores mineros en Calama

"Me comuniqué con algunos parlamentarios de la zona, otros no me han contestado el teléfono, para justamente estudiar el tema de las mineras y la gran cantidad de vuelos. Ahí tenemos que buscar también una situación en conjunto con el Ministerio del Trabajo para controlar de alguna manera esta alta circulación", aseguró Paris tras el reporte diario en La Moneda.

Nacional , Sábado 20 de junio de 2020 a las 15:03 horas