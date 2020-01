Ministro Mañalich en interpelación: "Necesitamos un sistema de Salud completamente nuevo para el siglo XXI"

La interpelación de Miguel Crispi (RD) contra Jaime Mañalich terminó con incidentes lo que provocó el desalojo del público presente.

Luego de que el martes se iniciara la primera interpelación de la semana, a la ministra de Trabajo, María José Zaldivar, este miércoles fue el turno del titular de Salud, Jaime Mañalich.

El ministro fue emplazado por Miguel Crispi (RD) en una interpelación donde habló de su infancia, tuvo interrupciones y respondió preguntas relacionadas a su labor en la cartera durante el estallido social.

Uno de los momentos más comentados fue cuando el diputado le consultó sobre la violación de derechos humanos. "¿Por qué no defendió a las personas?", acusó Crispi.

"Partiendo de lo más simple. Yo creo que usted no me vio porque no ve suficiente televisión o no escucha suficientemente a los medios", dijo el ministro Mañalich, agregando que "si hay un ministro que ha estado en la calle, con riesgo de vida incluso, ha sido este ministro de salud. Eso no lo abandonaré y no lo he abandonado en el pasado".

Además, consultado respecto al Compin, aseguró que "tenemos hoy que los libros de reclamos están llenos de felicitaciones".

Por otro lado, cuando fue consultado por el proyecto de Mejor Fonasa y que explicara al país el contenido de éste, el ministro recordó su infancia.

"Sobre el acto de escuchar, quiero reconocer que yo soy una persona extraordinariamente privilegiada, porque a propósito de la Plaza Italia, la mayor parte de mi vida yo la pasé de Plaza Italia para abajo viviendo, no de Plaza Italia para arriba", dijo, relatando que estudió en un colegio público, con número.

"Yo no estudié en un colegio privado, estudié en una escuela pública con número, diputado. Con número. Mis compañeros y yo éramos todos gente extraordinariamente pobres. Mi padre era vendedor, viajero, y apenas daba para vivir. ¿Y por qué le digo esto? Porque mi preocupación como ministro de Salud es la gente, es la gente que conozco como ha sufrido. Yo no estudié en el Saint George, yo estudié en la escuela N°48", le enrostró a Crispi.

El ministro de Salud también agregó que "lo que estamos señalando acá es que necesitamos un sistema de salud completamente nuevo para el siglo XXI".

"Nosotros tenemos una oportunidad de generar una respuesta contundente a una de las demandas ciudadanas más importante, agudizadas o mejor representadas en la crisis social. Los invito, no nos restemos, discutamos con alturas de miras, miremos los presupuestos, discutamos con los expertos. Veamos la manera juntos de dar un sistema de Salud sólido a los chilenos. Que la agenda del gobierno actual tiene dos leyes, una que descansa hace 8 años en el Senado, que genera un plan de salud universal para las Isapres, término de las preexistencias, de las alzas exageradas y ahora un plan de Salud universal".

Tras concluir la interpelación, y el paso a los comentarios de las bancadas, el ministro de Salud hizo uso de sus cinco minutos para responder consultas y comentario.

Ahí, insistió en que "el 60 por ciento de las anotaciones que se hacen en los libros de las Compin son efectivamente felicitaciones".

"Los beneficiarios de Fonasa tienen que entender que nuestra preocupación es la preocupación de ellos; no podemos seguir tolerando que esperen y mueran en una lista de espera, no podemos permitir que se arruinen", finalizó.

Sin embargo, al finalizar la intervención, hubo gritos desde la tribuna de la Cámara de Diputados contra Jaime Mañalich. Por eso, se suspendió la sesión de la Cámara de Diputados por 15 minutos, pidiendo el ingreso de Carabineros para el retiro de la persona que se manifestaba.

