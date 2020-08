Ministro Desbordes a Diputado Gutiérrez: “No solo no se le trató mal, se le trató demasiado bien”

El actuar de Gutiérrez se conoció a través de un video que se viralizó en las redes sociales, donde el parlamentario les hizo notar a los marinos del punto de control que él era más autoridad que ellos.

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, criticó el actuar del diputado Hugo Gutiérrez, quien se negó a una fiscalización de la Armada en contexto de pandemia, en Iquique.

La autoridad de Gobierno advirtió que si bien el diputado tenía autorización para circular en la calle, "la familia no, salvo que tuvieran salvoconducto".

El actuar de Gutiérrez se conoció a través de un video que se viralizó en las redes sociales, donde el parlamentario les hizo notar a los marinos del punto de control que él era más autoridad que ellos.

MIRA AQUÍ EL VÍDEO: "Yo soy más autoridad que usted": Diputado Hugo Gutiérrez encara a control de la Armada en Iquique

En un punto de prensa en La Moneda, Mario Desbordes señaló esta mañana que "las responsabilidades que tienen en este minuto las instituciones de la defensa en el control de todas las medidas del coronavirus obligan a la fiscalización de todas las personas que circulan en las calles en comunas que están con cuarentena. El personal de las fuerzas armadas, lo mismo las policías, tiene todas las atribuciones para requerir la identificación de las personas y además, las autorizaciones, los permisos que los habilitan para circular por la calle".

"Los diputados, los parlamentarios tienen la posibilidad, exhibiendo su credencial, de circular en la medida que estén en el ejercicio del cargo, ya sea a nivel legislativo o territorial. Por lo tanto, desde el punto del diputado, estaba autorizado. Ahora, que se le fiscalice, es lo más normal del mundo y debe por lo tanto identificarse adecuadamente como parlamentario, exhibir la credencial, y eso es lo que todo ciudadano debe hacer", agregó.

Sin embargo, Desbordes advirtió que la familia de cualquier parlamentario, sobre todo menores de edad, "debe portar salvoconducto (...) Todas las personas que acompañen a un parlamentario en el ejercicio de sus funciones deben contar con los permisos, deben ceñirse a la norma y deben estar disponibles para ser fiscalizados en cualquier momento", apuntó.

En cuanto a la queja de Gutiérrez sobre una eventual encerrona que le hicieron los marinos que lo intentaron fiscalizar, Desbordes comentó que "por la información que tengo, que es el video, ahí se ve que le dan un trato bastante deferente. Es más, el teniente o capitán, no sé qué grado tendría, perfectamente pudo haber requerido las autorizaciones de las personas que acompañaban al diputado en el vehículo. Y no lo hizo. Él perfectamente le pudo pedir el salvoconducto o el permiso colectivo a las personas".

Desbordes insistió en que "además, entiendo que había una menor de edad, que no debería haber estado en la calle. Entonces, yo respaldo absolutamente el actuar de los funcionarios de la Armada, y no solo lo respaldo. Fueron tan deferentes que, pudiendo haber fiscalizado a la familia no lo hicieron, porque de haberlos fiscalizado nos habríamos encontrado con una situación bastante compleja, porque si no tenían permiso, si no tenían salvoconducto, si no contaban con un permiso colectivo, debieron haber detenido a la familia del parlamentario".

"Él -prosiguió el ministro- tiene fuero, está autorizado para ejercer su función legislativa o territorial, él sí está autorizado, por lo tanto, respecto del diputado no hay ninguna objeción, basta y sobra con la credencial, pero el resto de las personas que ocupaban el vehículo no estaban autorizados. Y si una patrulla de la Armada observa a un menor de edad en un auto en una comuna en cuarentena tiene la obligación de fiscalizar. Si no lo hace incumple sus deberes".

Para Desbordes, "el parlamentario es fiscalizable, absolutamente. Él puede circular en comunas en cuarentena siempre y cuando esté en actividades propias de su ejercicio. Hace unas semanas atrás se detuvo a un diputado en Quillota (...) En lo que no debe caber duda es en que un parlamentario debe ser fiscalizado como a cualquier ciudadano y el parlamentario tiene la obligación de identificarse".

El ministro de Defensa fue más allá: "Yo le respondo al diputado Gutiérrez como autoridad de Gobierno que no solo no se le trató mal, se le trató demasiado bien, porque perfectamente se le pudo haber fiscalizado a la familia y si su familia no tenía los permisos respectivos, el procedimiento habría sido otro".

Finalmente, y luego que Gutiérrez señalara que el video completo es más extenso y mostraría la actitud prepotente que la Armada tuvo con él, Desbordes señaló: "Videos más, videos menos: uno, hay una menor de edad observada por personal de la Armada; dos, un vehículo en un lugar que está en cuarentena; tres, personal de la Armada fiscaliza; cuatro, el diputado está autorizado, basta y sobra con la credencial; cinco, ¿la familia está autorizada? No, salvo que tenga salvoconducto. ¿Se le pidió el salvonconducto? Si no hubiera sido el salvonconducto, el procedimiento hubiera sido otro".

PURANOTICIA