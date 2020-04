Ministro del Interior por caso Gatica: "Le hemos planteado a Carabineros que resuelva este sumario a la brevedad"

Gonzalo Blumel se refirió al sumario de la institución del cual señaló que no puede opinar pero sí exigir "que las instituciones funcionen".

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió al caso de Gustavo Gatica, el joven que perdió la visión de sus dos ojos tras recibir disparos de perdigones en ambos globos oculares el 8 de diciembre pasado, en medio de las protestas en el centro de Santiago por el estallido social.

"Como ministro del Interior no me corresponde estar de acuerdo o en desacuerdo con el sumario ni con la investigación que desarrolla la fiscalía. Lo que sí me corresponde como funcionario de Gobierno es exigir que las instituciones funcionen", dijo el secretario de Estado esta tarde a TVN, en alusión al sumario interno que lleva a cabo Carabineros.

"Lo que hemos planteado a Carabineros -agregó el jefe de gabinete- es que resuelva este sumario a la brevedad y para eso se necesita tomar una serie de diligencias para poder completar este sumario. Y, por otra parte, lo que también nos corresponde como Gobierno es facilitar las investigaciones que se están realizando en la fiscalía, y por eso les hemos puesto a disposición y hemos instruido a Carabineros para que entregue toda la información para que la investigación pueda avanzar".

Según su informe, Carabineros asegura que no se puede comprobar la participación de algunos de sus ocho funcionarios que usaron escopetas antidisturbios en aquella jornada.

"La fiscalía ya tiene estos antecedentes, tiene la información que ha solicitado, y por lo tanto, también, lo que esperamos es que la fiscalía pueda resolver cuanto antes la investigación penal para poder establecer los antecedentes y las responsabilidades penales que surjan de la investigación", explicó el secretario de Estado.

"Es muy importante que estas investigaciones avancen y establezcan lo que ocurrió efectivamente y las responsabilidades que emanen de esas investigaciones. Como Gobierno lo que hemos hecho es exigir que tanto los sumarios que se están desarrollando puedan avanzar de buena manera y se resuelvan cuanto antes", añadió.

PURANOTICIA