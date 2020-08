Ministro del Interior asegura que abastecimiento del país no será afectado por el paro de camioneros

Víctor Pérez manifestó que creen en lo que han dicho algunos gremios sobre que la red alimentaria no se verá afectada.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió al paro de camioneros que iniciarán la medianoche de este miércoles parte de los gremios del transporte, liderados por la Confederación Nacional de Transporte de Carga, afirmando que la red de abastecimiento no se verá afectada, según se han comprometido ante el Gobierno los propios transportistas.

Pérez realizó un punto de prensa en La Moneda tras participar, de manera telemática, en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que estudia el proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio, el cual se llama Juan Barrios en honor al conductor de camiones que murió en un atentado este año.

Pérez explicó que dicha reforma lo que hace es equiparar a vehículos motorizados las normas actuales del Código Penal hacia las propiedades incendiadas como un ferrocarril o un buque y que además tengan como efecto la muerte o lesiones graves o gravísimas de una persona.

"Hemos recibido por parte de los senadores de la comisión una aceptación de la mayoría de las normas, su tramitación será lo más rápido posible, pero acorde a la importancia del tema. Por eso en la próxima sesión escucharemos a especialistas, dejando la votación para la sesión siguiente", explicó sobre el particular el jefe de gabinete.

"Hemos recibido una buena sensación de parte de los miembros de la comisión, lo que nos da una tranquilidad de que en este tema tan importante vamos a lograr las votaciones que nos permitan lograr que esto sea ley de la República en homenaje a un chofer de camión que sufrió la muerte en un atentado cobarde en el que se quemó su camión cuando él estaba durmiendo", añadió Pérez.

La rápida promulgación de la ley Juan Barrios es una de las exigencias que están haciendo los gremios de camioneros que están llamando a la paralización.

Sobre los diálogos del Gobierno con los gremios de camioneros con el objeto de evitar la paralización o al menos el desabastecimiento, Pérez señaló que La Moneda puso sobre la mesa un aumento de medidas de seguridad en las carreteras de La Araucanía y de todo el país.

"En todas nuestras conversaciones, lo que hemos puesto sobre la mesa es lo que el Gobierno está realizando. Indudablemente, las medidas de seguridad no se anuncian, se ejecutan. Y en ese sentido, estoy seguro que ellos van a ver dentro de poco, y esperamos toda la gente de La Araucanía y del país, una actitud distinta para enfrentar los hechos de violencia", afirmó.

"Este es un Gobierno que está decidido a enfrentar la violencia, más aún cuando hemos visto que las víctimas pueden ser niñas, familias, por lo tanto, ese cambio de actitud del Gobierno, de reforzar la acción policial va a ser visible crecientemente a partir de los próximos días", añadió.

Otros aspectos que están en la mesa de conversaciones, según reveló Pérez, son una serie de medidas carreteras y beneficios económicos, como "colocar descansos en las carreteras, mejorar la iluminación, las cámaras, como también una política de reparación a las víctimas y una política que nos permita a aquella persona que tiene dos o tres camiones y le queman uno, que es su fuente de trabajo, poder ayudarlo. Estos son avances que consideramos importantes".

En cuanto a si el paro de camiones pondrá en riesgo el abastecimiento de la población, Pérez aseguró que no. "Nosotros hemos visto las declaraciones de las propias organizaciones de camioneros y nos han asegurado que eso no va a suceder. Por lo tanto, creemos en esa palabra que ellos han comprometido y no solo ante la autoridad, sino que lo han hecho público. Cualquier medida que ponga en riesgo esa capacidad que se tiene de la cadena alimentaria, de abastecimiento de las familias, tomaremos las medidas adecuadas. Vamos a estar preparados para cualquier contingencia", precisó.

Sin embargo, reiteró que "hemos tenido intensas conversaciones con todas las organizaciones para dar a conocer la postura del Gobierno, en la cual creemos que un paro que impida el normal desenvolvimiento del país solo agrava las situaciones y no resuelve los problemas. Nosotros estamos dispuestos a resolver los problemas, creemos que la sensación de inseguridad que ellos plantean no solamente la tienen ellos, sino que por lo menos en el conjunto de la sociedad y estamos tomando todas las medidas para poder garantizar a las personas vivir en paz. Eso significa trabajar intensamente y no significa para nada una solución de un día para otro".

Por último, deslizó una crítica a algunos sectores políticos: "Me llama profundamente la atención que he visto cierta debilidad en la condena a estos hechos de violencia, que debe ser con mucha fuerza de todos los sectores políticos y algunos silencios a mí me llaman profundamente la atención".

