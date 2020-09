Ministro del Interior asegura estar "evaluando" criterios de Carabineros tras denuncias de "actuar dispar" en marchas

"Quien esté manifestando no cambia la visión de lo que es la decisión de mantener el orden público", aseguró el jefe de gabinete, Víctor Pérez.

El gobierno, a través del ministro del Interior, Víctor Pérez, abordó las críticas a Carabineros por el presunto actuar dispar en marchas por el «Apruebo» y el «Rechazo» del fin de semana, donde aseguran que sólo se reprimió con fuerza a la primera.

"Quien esté manifestando no cambia la visión de lo que es la decisión de mantener el orden público", manifestó.

Pérez se refirió a las múltiples denuncias y críticas por el trato dispar de Carabineros en las marchas ocurridas durante este fin de semana en la capital. Según se acusó a través de las redes sociales, la policía se abstuvo de reprimir a sólo una de las manifestaciones.

El viernes por la tarde se realizó una marcha pro Apruebo y en conmemoración de los 50 años de la llegada al poder de Salvador Allende y el sábado, un grupo de Técnicos en Enfermería de Nivel Superior (TENS) se manifestó para ser incluidos en el Código Sanitario. Ambas fueron en Plaza Italia y fueron duramente contenidas por Carabineros.

"Nosotros estamos siempre evaluando esos criterios de Carabineros de Chile y por lo tanto lo que ha pasado este fin de semana está en pleno proceso de evaluación, pero no hay duda de que Carabineros es que el determina cuándo una marcha va a generar o está generando desórdenes para actuar de una determinada forma", dijo Pérez.

Añadió que "si una manifestación pacífica, que es la que nosotros queremos promover, no va a derivar o no está derivando en dificultades de orden público, sin duda esas marchas debieran no tener ningún tipo de dificultad, pero quien esté manifestando no cambia la visión de lo que es la decisión de mantener el orden público".

Reiteró que "siempre se evalúan los operativos policiales, uno escucha la versión de Carabineros y estamos siempre buscando que los operativos policiales mejoren, se perfeccionen, porque el compromiso del Gobierno es que existan manifestaciones pacíficas".

PURANOTICIA