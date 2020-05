Ministro de Salud y ganancias de las isapres: "No aumentaron sus ingresos, sino que disminuyeron sus gastos"

Jaime Mañalich explicó que el alza de un 87,6% de las utilidades de las isapres se debe principalmente por la disminución de los gastos en las prestaciones de salud.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al alza de un 87,6% de las utilidades de las isapres, durante el primer trimestre de este año. De acuerdo al secretario de Estado, esta se explica, principalmente, por la disminución de los gastos en las prestaciones de salud.

"La razón fundamental de este cambio porcentual de utilidades, que ciertamente produce preocupación por no decir cierto enojo, se debe a que la prima es fija. O sea, toda persona que contrata un plan con una isapre paga fijo, suponiendo una curva actuarial de gasto hacia el futuro y, durante este período, ha habido de parte de las aseguradoras mucho menos gasto. Vale decir, no es que haya aumentado sus ingresos, sino que han disminuidos sus gastos", explicó.

Al respecto, Mañalich recordó que todavía no se hace efectivo el aumento en los precios de los planes. "El reajuste o el ajuste del precio del plan complementario, que se informó el 31 de marzo, todavía no entra en efecto. Entonces, no es un aumento de los ingresos lo que explica esta diferencia en el margen".

A juicio del titular de Salud, varios factores incidieron en el aumento de las utilidades. "En primer lugar, muchas de las licencias médicas entregadas con motivo del Covid-19, de acuerdo al dictamen de la Dirección del Trabajo, se tienen que entender como enfermedades profesionales y, en ese contexto, no es la aseguradora isapre la que paga la licencia médica, sino que son las mutuales de seguridad las que han visto aumentado, por supuesto, su gasto en licencia médica producto de esta situación", dijo.

Para Mañalich, un segundo aspecto sería la cantidad de licencias que todavía "se deben arbitrar y resolver, como debe hacerse a través de los reclamos en el Compin", comentó. Un tercer factor sería la baja en las licencias médicas por otras razones. "En la medida que la gente no se está operando, evidentemente son licencias médicas que no se están gastando", explicó.

Sin embargo, para el ministro de salud, la razón fundamental del aumento en los ingresos de las isapres es el "menor uso".

"La gente que estaban esperando operarse, que estaba esperando hacerse exámenes, la gente que iba a control con su médico, no está yendo y hemos manifestado preocupación a ese respecto porque podemos transformar esta pandemia del coronavirus (...) también en una pandemia de problemas crónicos de salud no manejados oportunamente y no reflejados, por lo tanto, en el gasto que hacen las aseguradoras", argumentó.

Por lo mismo, Mañalich hizo un llamado a la gente "a concurrir a sus controles, a que resuelva sus cirugías". "El Presidente de la República, y está publicado en el Diario Oficial, puso término al decreto que ponía en suspenso muchas garantías de oportunidad del AUGE, eso ya se terminó. Entonces, toda persona que demoró en su atención producto de este decreto, que tuvo vigencia por tres semanas, que estimamos que no es poca gente, tiene que ser motivado por la aseguradora, por los prestadores, para que efectivamente concurra a sus controles, resuelva sus cirugías", afirmó.

"Además, hemos cambiado el decreto que suponiendo un escenario muy duro de coronavirus, que afortunadamente hasta aquí no se ha dado, nosotros restringimos la actividad quirúrgica electiva y hoy día eso se ha liberando",agregó.

Finalmente, Mañalich aseguró que la isapres deberían ver reducidas sus ganancias en los próximos meses. "Lo previsible es, por supuesto, que este margen, utilidad, disminuya durante los próximos meses y esperamos que esta diferencia durante este primer trimestre se revierta hacia un mayor gasto, porque eso significa que se están pagando adecuadamente las licencias médicas y que se están realizando las atenciones que se debe, sobre todo aquellas del AUGE. Y el superintendente de Salud tiene un ojo puesto en esto muy importante para que estas garantías y estos procesos se cumplan", concluyó.

