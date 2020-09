Ministro de Salud visita Cesfam de La Pintana que desarrolla modelo de atención mediante telemedicina

Este modelo considera aumentar la proporción de atención remota con los usuarios con la consiguiente disminución de su presencia en los centros a través de los servicios de telemedicina y teleatenciones de distintas especialidades y disciplinas, agendamiento de consultas, orientación y entrega de información, seguimiento de pacientes y contactos COVID y prestaciones de apoyo a la atención (licencias médicas, recetas, solicitud de exámenes y procedimientos).

La labor de la Atención Primaria de Salud en la pandemia del coronavirus se ha amplificado a las evaluaciones de sospecha y confirmación de casos Covid-19 y sus contactos; tratamiento y seguimiento clínico de ellos; trazabilidad de los contagios, junto a la supervisión y apoyo de las medidas de aislamiento.

Una función de primera línea que ha sido fundamental y que se está potenciando mediante el avance de la telemedicina. "Hacer telemedicina y evitar que los pacientes tengan que venir al consultorio y en su lugar, ser atendidos mediante un computador, tal como lo vimos recién con una paciente que estaba siendo vigilada porque está con coronavirus, es decir, cumpliendo la trazabilidad que nos interesa tanto. Este avance es muy importante", sostuvo el ministro de Salud, Enrique Paris.

Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, destacó que la Universidad Católica desarrolle en la comuna el modelo de atención Áncora durante 14 años. "Ha sido de mucha ayuda en nuestra comunidad y lo seguirá siendo porque la pandemia no ha terminado en el país y podemos recaer y no queremos que suceda eso. El deber de los chilenos es cuidarnos. No queremos que más chilenos mueran y el Plan 'Paso a Paso' es buena medida, pero necesitamos más fiscalización", recalcó la jefa comunal.

Modelo Áncora UC en Centros de Atención Primaria

Los Cesfam Áncora UC están implementando un nuevo modelo de atención, basado en la Telesalud, que permite la atención y comunicación remota con los pacientes Covid y no Covid, con el fin de reorganizar y ampliar la actual actividad de los centros y entregar a la población una respuesta oportuna, segura y adecuada a sus demandas y necesidades, considerando el contexto epidemiológico y post Covid.

El decano de la Facultad de Medicina UC, Felipe Heusser, recalcó que "por medio de los canales digitales llegamos a más gente y estamos inaugurando una nueva etapa de este desarrollo, gracias al aporte de la fundación Metlife para llegar más cerca de los pacientes y evitar que lleguen en multitud a los policlínicos".

La Pontificia Universidad Católica de Chile cuenta con tres Centros de Atención Primaria, denominados ÁNCORA UC, ubicados en el área sur oriente de Santiago. Específicamente dos en Puente Alto y uno en La Pintana.

Participaron de la actividad el director de los Centros de Salud Familiar Ancora UC, Dr. Álvaro Téllez, la directora del Cesfam Áncora Juan Pablo II, Ps. Victoria Cuadra y el Gerente General de Provida, Gregorio Ruiz Esquide, en representación de Fundación MetLife.

