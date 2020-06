Ministro de Salud tras críticas por menciones de "leve mejoría": "No hemos caído en triunfalismos"

"Hay indicadores que muestran resultados esperanzadores, y creo que hay que felicitar a la población", señaló Enrique Paris durante el balance de la pandemia en el país.

A 48 horas que el Gobierno, a través del presidente Sebastián Piñera y el ministro Enrique Paris, comenzara a hablar de "leve mejoría", en relación a los casos nuevos de coronavirus Covid-19 en Chile, diversas críticas han surgido tomando en cuenta que se podría generar una interpretación errónea por parte de la población, tal como ocurrió con las declaraciones de "nueva normalidad" y el salir a tomar "café con amigos".

Esta situación fue analizada por el titular del Ministerio de Salud, quien aseguró que "no hemos caído en triunfalismos".

"Ustedes, como periodistas y medios de comunicación, y nosotros, tenemos que ser prudentes, y lo he sido. Hay indicadores que muestran resultados esperanzadores, y creo que hay que felicitar a la población", explicó Paris.

De igual forma sostuvo que "muchas veces se nos ha dicho que le echamos la culpa de todo a la población. Y no, felicitamos a los chilenos, a los funcionarios de la salud".

En ese sentido, recordó que las cifras mostraron una caída del 14% en los casos nuevos confirmados a nivel nacional durante este jueves 25 de junio, mientras que este viernes la cifra cayó a un 18%, situación que volvió a descatar el Ministro de Salud.

"Además, la positividad de los exámenes de PCR también han disminuido y en este minuto alcanzan el 25%, y ahí tenemos como meta bajar al 10%. Por lo tanto, ¿por qué me voy a negar a dar esas cifras, que muestran caídas de nuevos pacientes y de resultados positivos de PCR? Lo digo con toda prudencia", añadió Paris.

El secretario de Estado también comentó que "no hemos dicho que hay que bajar los brazos. Hay que continuar la batalla, seguir trabajando y comenzar a felicitar, aplaudir y dar las gracias a la población, porque están respondiendo con responsabilidad. Lo dicen las cifras".

Por último, reiteró que "no es el momento de bajar los brazos, no es el momento de abandonar la batalla. Queremos un segundo aire -como decía Bonvallet- y eso es lo que nos falta para lograr la meta. Sabemos que las cuarentenas son dolorosas, acá no sobra nadie. Reconocer a la población chilena que está reaccionando bien".

