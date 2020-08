Ministro de Salud sobre el manejo de la pandemia: “Jamás hemos tratado de ocultar información”

"yo soy transparente, y no voy a ocultar ninguna información, así como estoy seguro de que el ministro Mañalich no ocultó ninguna información, nunca", dijo Enrique Paris.

El ministro de Salud, Enrique Paris, defendió nuevamente el manejo de la pandemia diciendo que los datos en Chile son "confiables y fidedignos" y destacando que "jamás hemos tratado de ocultar información".

Con respecto a sus dichos en la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, oportunidad en la que afirmó que al inicio de la pandemia la estadística recayó en el gabinete del ex jefe de cartera, Jaime Mañalich, agregó que "yo soy transparente, y no voy a ocultar ninguna información, así como estoy seguro de que el ministro Mañalich no ocultó ninguna información, nunca".

Paris comentó también que la información fue migrando hacia lo que se conoce, debido a la complejidad de la pandemia.

"Esto ha sido un esfuerzo gigantesco. Antiguamente, el DEIS se demoraba un año prácticamente en tener esta información. Ahora, con el esfuerzo que se ha hecho, lo da diariamente y es la cifra que nosotros damos (...) Por lo tanto, fue una evolución normal dentro de un fenómeno nuevo para el Ministerio de Salud. No tiene nada de raro, nada de extraño, no se ha tratado de ocultar nada", añadió.

El secretario de Estado, además, fue consultado sobre una solicitud de información para acceder a datos que estarían en un cuaderno amarillo utilizado por Mañalich, petición rechazada por Salud Pública. Paris explicó al respecto que "yo no tengo nada que decir, porque eso le corresponde al ex ministro Mañalich".

"Yo también tengo un cuaderno, entonces voy a dejarlo aquí porque capaz que también me lo vayan a pedir en el futuro, y yo lo voy a entregar, no tengo nada que ocultar, ninguna autoridad sanitaria no tiene nada que ocultar", finalizó.

