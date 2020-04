Ministro de Salud: "No fui informado de ninguna contradicción, llamado a la corrección o quitada de piso"

Jaime Mañalich descartó que el presidente Piñera le haya llamado la atención por su estilo frontal y últimas declaraciones realizadas donde, por ejemplo, dijo que la prensa mentía.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, no lo ha "llamado a la corrección" ni le ha "quitado el piso". Esto, luego de sus polémicas declaraciones realizadas el domingo, cuando acusó a la prensa de "mentir", tras una entrevista del diario La Tercera con el embajador chino, Xu Bu.

"Acabamos de tener una reunión prolongadísima en la que participaron, por supuesto, el Presidente de la República, y la ministra vocero (Karla Rubilar) y, por lo menos en esta reunión, yo no fui informado de ninguna contradicción o llamado a la corrección o quitada de piso, como dice alguien en un titular de un diario hoy día. Hasta el momento, tengo que reconocerlo, yo no he sido informado de tal hecho", afirmó el secretario de Estado.

"Quiero recordar, una vez más, que yo no tengo ninguna ambición ni de aparecer bien en las encuestas ni llegar a ser parlamentario ni nada que se le parezca. Y en ese contexto, no tengo problema en hablar directo y en hablar con lo que yo estimo es la verdad", prosiguió Mañalich en su tradicional reporte diario de la contingencia del coronavirus Covid-19.

Consultado sobre las rectificaciones que ha hecho sobre en el número de ventiladores mecánicos que llegarían desde China, la autoridad sanitaria dijo que "es efectivo que el número se ha ido rectificando, (pero) siempre hacia más, nunca hacia menos, porque evidentemente cada vez disponemos de más respiradores, de más máquinas de anestesia convertidas en respiradores".

Ante la insistencia sobre la supuesta donación de 500 ventiladores desde el gigante asiático, el titular de Salud reiteró que "efectivamente hemos rectificado hacia más y nos mantenemos (en) el predicamento de no señalar con detalles de dónde vienen, por dónde vienen, etcétera, porque nuestra estrategia así lo hace prudente y conveniente".

PURANOTICIA