Ministro de Salud descarta regular la venta de alcohol, pero advierte preocupación por alto consumo

Enrique Paris aseguró que no le corresponde a su cartera establecer o buscar limitaciones a la venta de alcohol. Esto luego de que el Hogar de Cristo solicitara al Gobierno que no considere a las bebidas alcohólicas como "bienes esenciales".

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que no le corresponde a su cartera establecer o buscar limitaciones a la venta de alcohol. Esto luego de que el Hogar de Cristo solicitara al Gobierno -a través del psicólogo Carlos Vöhringer- que no considere a las bebidas alcohólicas como "bienes esenciales".

"Ese punto no está en evaluación y no me corresponde a mí responder sobre ventas, porque nosotros estamos hablando desde el punto de vista de la salud", planteó Paris hoy en La Moneda.

Sin embargo, el secretario de Estado reconoció el aumento en el consumo de alcohol y drogas durante la pandemia del Covid-19. "Evidentemente que es un problema mundial, desgraciadamente es un problema que también hemos detectado en Chile y llamamos a la conducta responsable, llamamos a consumir con moderación, llamamos a seguir las indicaciones que siempre ha dicho Carabineros de Chile: conducta responsable, consumir con moderación, no conducir bajo los efectos del alcohol. Todo consumo en exceso, no solamente de alcohol, hace mal", señaló Paris.

LEER TAMBIÉN: Hogar de Cristo llama a La Moneda a excluir el alcohol de los bienes esenciales.

Sobre este tema, el titular de Salud comentó que en la plataforma SaludableMente, que lanzó hace pocos días el Gobierno para apoyar la salud mental de la ciudadanía durante la emergencia sanitaria, se habilitó una encuesta con respecto a alcohol y drogas.

"Ya ha sido respondida por 30 mil personas y prontamente daremos a conocer esas respuestas. Estamos preocupados por el tema y llamamos, obviamente, a la moderación de la población porque sabemos que cualquier exceso hace mal a la salud de las personas, que es la preocupación del Ministerio de Salud", recalcó Paris.

PURANOTICIA