Ministro de Salud descarta descoordinación con autoridades de Los Ríos y Aysén por anuncio de desconfinamiento

No obstante, Enrique Paris lamentó que el alcalde de Coyhaique "no haya sido avisado por teléfono", por lo que reconoció que "deberíamos haberlo hecho".

El ministro de Salud, Enrique Paris, descartó una falta de coordinación con las autoridades locales, tras anunciar el desconfinamiento paulatino paras las regiones de Los Ríos y Aysén.

"No hubo ninguna descoordinación. A mí se me pidió llamar por teléfono a todas las autoridades sanitarias y lo hice", aseguró Paris desde La Moneda, aunque reconoció la molestia del alcalde de Coyhaique, Rigoberto Huala, quien señaló que se había enterado de la decisión "por la prensa".

"Hoy día llamé a un alcalde que también se sintió afectado porque no le avisamos con tiempo. Yo creo que tienen razón al hacer ese reclamo, lo respeto y las autoridades como diputados, senadores, intendentes fueron avisados. Lamento que el alcalde de Coyhaique no haya sido avisado por teléfono, pero me voy a comunicar con él y reconozco que deberíamos haberlo hecho y, obviamente, eso no se volverá a repetir", afirmó.

Las autoridades del Minsal también abordaron los dichos de la seremi de Salud de Los Ríos, Regina Barra, quien horas antes del anuncio gubernamental habría planteado que no se estaba viviendo una "leve mejoría".

"La verdad es que incluso yo felicité ayer a la Seremi, la felicité públicamente por su trabajo", manifestó Paris.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que "es importante destacar los números" para entender la decisión en la región de Los Ríos.

"Tenemos una incidencia de las más bajas, tenemos también una tasa de positividad que alcanza menos de un 6%, tenemos un número de casos nuevos muy bajo y tenemos una red asistencial que permite dar respuesta en forma muy, muy importante a aquellas personas que lo necesiten", dijo Daza.

"La situación de Los Ríos se ha mantenido de esta manera durante mucho tiempo, probablemente mucho más tiempo que otras regiones", agregó la subsecretaria, quien dijo que eso se conversó con la seremi Barra.

PURANOTICIA