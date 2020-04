Ministro de Salud condenó procedimiento por Covid-19 realizado a pascuenses en aeropuerto de Santiago

"No sabemos la marca, no sabemos quién los hizo, imagínese. No sabemos qué potestad tenía para hacerlo", comentó Jaime Mañalich.

Nacional , Viernes 24 de abril de 2020 a las 13:33 horas