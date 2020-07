Ministro de la Segpres por retiro del 10% de las AFP: "El resultado de esta votación ya está escrito"

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Claudio Alvarado nuevamente expresó sus críticas al proyecto e indicó que "pensamos que es una mala política pública".

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Claudio Alvarado, hizo uso de la palabra durante el debate en el Senado sobre el retiro del 10% de los fondos de las AFP, donde expresó que "el resultado de esta votación ya está escrito".

"En este debate podemos tener diferencias, diferencias que son sin duda legítimas, pero todos los que estamos acá tenemos un objetivo común y ese objetivo no es otro que cómo ayudar de mejor manera a las personas que están sufriendo los efectos de la pandemia", sostuvo.

Por lo mismo, dijo que hay dos posturas, donde "algunos que creen que el retiro que permite el 10% es la mejor solución y otros, como el Ejecutivo, que pensamos que es una mala política pública".

"Como Ejecutivo hoy día no cuestionamos la iniciativa porque no queramos ayudar a las personas, nosotros consideramos que la vía de la reforma constitucional no es el camino porque atenta contra las bases de la institucionalidad y contra las prerrogativas exclusivas del Presidente de la República en orden de que es una iniciativa que está destinada a la seguridad social y que irroga gasto fiscal", afirmó.

Según dijo el secretario de Estado, el proyecto afecta "profundamente el derecho a la seguridad social" y que perjudica a las futuras pensiones.

"Con esta medida estamos generando un problema de largo plazo para solucionar hoy problemas de corto plazo (...), es una medida costosa para la clase media y de carácter regresivo, porque vamos a terminar beneficiado a los que más tienen", enfatizó.

Además añadió que "decir que este es un Gobierno que ha llegado tarde y que no ha tenido sensibilidad con los problemas de la ciudadanía, queda de manifiesto que no es así cuando se firmó un acuerdo de US$12 mil millones para atender esas necesidades".

"El resultado de esta votación ya está escrito. No vamos a tener sorpresas en ese sentido, pero nos hubiese gustado que el debate hubiera sido mucho más profundo, mucho más reflexivo y entre todos construir una adecuada política pública", expresó.

"Creo que lo que estamos haciendo hoy día no es la mejor manera ni la mejor forma de legislar", concluyó.

PURANOTICIA