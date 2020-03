Ministro de Justicia y golpiza de carabinero a adulto mayor: "Lo que vi me pareció un acto brutal"

Hernán Larraín señaló que "cuando se dice que el uso de la fuerza tiene que ser proporcional y en situaciones necesarias, se debe definir cómo usarla".

Este martes, el ministro de Justicia, Hernan Larraín, se refirió a la golpiza que recibió un hombre de 69 años por parte de un carabinero, el pasado domingo tras la multitudinaria marcha por el Día de la Mujer en Santiago.

Al ser consultado del caso, Larraín aseguró en 24 Horas que "lo que vi me pareció un acto brutal".

LEER TAMBIÉN: Video de agresión a adulto mayor en Santiago abre fuertes críticas a Carabineros.

Aunque señaló que no puede "hacer un juicio definitivo" al no tener todos los antecedentes del caso, el secretario de Estado indicó que el uso de fuerza aplicado por el efectivo "no resulta proporcional".

"Cuando se dice que el uso de la fuerza tiene que ser proporcional y en situaciones necesarias, se debe definir cómo usarla. Lo que vimos se sale de esa categoría", sostuvo.

LEER TAMBIÉN: Imágenes de Carabineros dan cuenta de agresión previa del adulto mayor que denunció golpiza.

Larraín añadió que "lo sucedido en este caso es chocante y espero que se analice debidamente. Si es como se dice que habría pasado, se deben tomar sanciones".

Además de las investigaciones que iniciaron tanto en Carabineros, como la Fiscalía, el Partido Socialista anunció que iniciarían acciones legales; sumándose a la iniciativa del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

PURANOTICIA