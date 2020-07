Ministro de Hacienda por retiro del 10% de las AFP: "Es un mal proyecto porque utiliza la Constitución"

Ignacio Briones reiteró las críticas al proyecto y llamó a no "moralizar" el debate del proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP en su intervención ante la sala del Senado.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llamó a no "moralizar" el debate del proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP en su intervención ante la sala del Senado, a pocos minutos de que se verifique la votación, que el Ejecutivo ya dio públicamente por perdida, y de paso señaló que tendrá un costo de 6 mil millones de dólares para el fisco.

"Creo que es equivocado llevar el debate a un clima de moralización. Este es un mal proyecto porque utiliza la Constitución, una modificación constitucional nada menos, para aquello que es privativo del Presidente de la República", manifestó el ministro.

"Es un mal proyecto -añadió- porque hemos dicho hasta saciedad que debemos fortalecer las pensiones y no debilitarlas, y como lo ha dicho un destacado ex ministro de Hacienda (N. de la R.: en alusión a declaraciones de Rodrigo Valdés, del último gabinete de Michelle Bachelet), esta reforma abre una puerta que no se cierra, que es difícil volver a cerrar".

Luego, el jefe de la billetera fiscal citó un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente del ministerio de Hacienda, que se conoció esta tarde.

"Este proyecto irroga gastos fiscales y la Dipres ha evacuado un informe donde señala que el gasto fiscal, a valor presente, será de 6 mil millones de dólares, con cargo a impuestos futuros, a deuda futura", explicó.

Luego recalcó que "hay un costo de 1.060 millones de dólares en no pago de impuestos para el segmento de mayores ingresos de nuestra población. Además, está el costo en pensiones futuras. No se trata de defender a las AFP, sino de defender las pensiones".

"¿Por qué este beneficio es universal y no se remite a quiénes vieron caer sus ingresos? Hay costos importantes no solo fiscales, en materia de pensiones y de igualdad tributaria", añadió.

Luego, y augurando un futuro debate sobre el sistema de pensiones, se refirió en extenso a la necesidad de ampliar la base de cotizantes, ya que en promedio "solo tres de 10 trabajadores de este país cotizan".

Señaló que ese es el centro del problema y advirtió que "las AFP, como su nombre lo indica, son administradoras, son un medio, no son un fin".

PURANOTICIA