Ministro de Educación defiende el retorno a clases presenciales: "Es un elemento de equidad"

Raúl Figueroa manifestó que no todos los menores tienen el mismo nivel de apoyo en un proceso de educación a distancia.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, y el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, debatieron este lunes en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el plan de retorno a las clases presenciales impulsada por el Gobierno.

El secretario de Estado aseguró que el plan de retorno a clases presenciales sigue adelante y que uno de los fundamentos para eso es la "equidad".

"Un elemento es la equidad. No todos los niños tienen el mismo nivel de apoyo en un proceso de educación a distancia, por diversísimas razones. La conectividad a Internet, la composición de sus hogares, el capital cultural de sus familias... Sabemos que son elementos que influyen muchísimo", dijo el ministro.

Figueroa añadió que la vuelta a la educación presencial "es un elemento de equidad, de justicia, poner esfuerzos en que, cuando sea posible desde el punto de vista sanitario, podamos gradualmente retornar a clases, porque es en ese espacio donde muchos niños y jóvenes van a encontrar efectivamente una protección que hoy lamentablemente, y obviamente lo quisiéramos, no la están encontrando en sus hogares".

Mario Aguilar, en tanto, reiteró la postura del magisterio: "Si no está garantizada la salud de las comunidades escolares de nuestra gente, si no está garantizada la protección, nosotros no vamos a volver a clases y nos vamos a organizar con las comunidades para que eso no se produzca", sostuvo el dirigente.

El representante del profesorado apuntó que la propuesta de su gremio es "que se genere una mesa donde estemos todos los que tenemos injerencia en este tema y que el ministerio de Educación deje de hacer el show de que se reúne con la civilidad".

El retorno gradual a clases comenzaría principalmente en zonas rurales, lo que fue cuestionado por algunos diputados, quienes advirtieron una posible llegada del virus a estas zonas.

