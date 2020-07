Ministro de Economía: “Estoy chato de las peleas en los partidos, son de área chica”

El secretario de Estado, tal como el Gobierno, se manifestó contrario a la propuesta del retiro de parte de los ahorros de los fondos de pensiones.

El jefe de la cartera de economía Lucas Palacios, se mostró nuevamente en contra del proyecto que permitiría el retiro de hasta el 10% de los fondos previsionales, cuestionando a los parlamentarios que apoyan la iniciativa.

En conversación con Radio Infinita, el ministro afirmó que "estoy chato de las peleas en los partidos, son de área chica (...) el proyecto de retiro de fondos es equivalente a empobrecer a las personas y no es una buena solución".

En la misma línea, aseguró entender "la angustia de las personas pero los líderes políticos están para tomar las mejores decisiones y no las más populares".

"Hay que entender la angustia que están viviendo muchos chilenos. Pero no podemos actuar como si no hubiera un mañana, me preocupa la inmediatez, la premura", reiteró Palacios.

El titular de Economía recalcó en este sentido que "hay que ser más rigurosos en los análisis antes de plantear estas soluciones a la bandada".

Mencionar que el proyecto en cuestión se debatirá este martes en la Cámara de Diputados, para ser votado en la sesión de Sala que se realizará mañana miércoles.

Además, esta jornada el Presidente Sebastián Piñera dará a conocer las nuevas medidas para ayudar a la clase media, con las que busca frenar el avance de la iniciativa parlamentaria en el Congreso.

PURANOTICIA