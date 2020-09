Ministro de Agricultura y desabastecimiento por paro de camioneros: "Desde Biobío al norte no hemos tenido mayores problemas"

Antonio Walker, además, expresó su preocupación por el estado de aquellas mercancías que aún se encuentran en bodegas sin poder llegar a su destino.

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, reiteró su preocupación por el abastecimiento, debido a la prolongación del paro de camioneros convocado por la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC).

En entrevista con Radio Agricultura, el secretario de Estado reconoció dificultades en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, además de problemas en los puertos de la Región de Valparaíso.

"Desde Biobío al norte no hemos tenido mayores problemas. Estuve muy temprano en Lo Valledor, conversé con Arturo Guerrero (de La Vega Central) muy temprano. Estoy en contacto con Froilán Flores, el presidente de los feriantes, estoy en contacto también con los supermercados, y el abastecimiento de alimentos todavía es relativamente estable", dijo Walker.

"Sí me preocupa mucho el puerto porque tenemos más de 220 mil toneladas de grano, soya, maíz, trigo. Ese grano viene a Chile, con ese grano se hace concentrado y con ese concentrado se alimentan, especialmente, todo lo que tiene que ver con los pavos, los pollos, los cerdos, que se están desarrollando esas exportaciones con mucha fuerza. Estamos con mucha demanda de carnes blandas", planteó el titular del Agro.

"También estamos con mucha demanda de cítricos porque estamos en plena cosecha. Y cuando no funciona el puerto no se puede recibir los granos de importación y tampoco podemos exportar las carnes blancas y los cítricos. ¿Y que ocurre? Que se empiezan a acumular los stock y no tenemos capacidad de frío para almacenar la producción que se va acumulando", agregó.

Walker, quien participó del comité de contingencia convocado por el ministro Víctor Pérez en La Moneda, también manifestó su alarma por la situación de las carnes rojas y los lácteos.

"Hemos visto que las ferias, principalmente en el sur de Chile, han dejado de funcionar. Frigosorno ha dicho que va a funcionar 3-4 días más y que después no va a poder seguir funcionando porque no tiene insumos, en este caso carnes rojas", señaló.

"Y en los productos lácteos ocurre lo mismo porque hay que ir a recoger la leche de los agricultores todos los días. Estas plantas procesadoras funcionan con combustible, gas y petróleo. También los productos tienen fechas de vencimiento y entramos en este círculo vicioso, que se empieza a cortar la cadena de abastecimiento de alimentos y eso no es bueno", añadió.

"Y eso no es bueno especialmente en tiempos de pandemia, cuando hay mucha gente que está sufriendo y no podemos agregarle además, poner en riesgo el abastecimiento de los alimentos", argumentó.

PROLONGACIÓN DEL PARO Y LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Frente a la posibilidad de que la paralización se prolongue por varios días más, el ministro de Agricultura indicó que "sería un problema".

"Es un problema en el abastecimiento de alimentos, es un problema en el abastecimiento de combustible, es un problema en el abastecimiento de granos, es un problema en todo lo que dice relación con todos los productos médicos. Yo espero, apelo y hago un llamado a los camioneros de Chile, con quien tenemos las mejor relación y llevamos seis meses trabajando con ellos a deponer el paro, a conversar, a dialogar. Los problemas en política se solucionan conversando, dialogando, en una mesa", aseveró.

Consultado sobre las razones que habrían tenido los camioneros para rechazar la última propuesta del Gobierno, Walker comentó que "me gustaría saber qué pasa internamente en el movimiento de los camioneros".

"Aquí hay un líder de parte del Gobierno, el ministro del Interior representa a un equipo de ministros que hemos estado en permanente diálogo con él, alimentándolo de la opinión de cada uno de los ministros sectoriales. Se hizo un muy buen trabajo y algo pasó en el movimiento de los camioneros, que algunos aparentemente estuvieron de acuerdo, otros no estuvieron de acuerdo, tuvieron diferencias entre ellos y rechazaron nuestra propuesta", aseguró.

Consultado sobre la posibilidad de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, el ministro del Agro afirmó que "nadie está por sobre la ley, nadie puede alterar el orden público. Todos tenemos que respetar el estado de Derecho, especialmente los que tenemos una responsabilidad, ya sea gremial o el que tiene una responsabilidad como autoridad de gobierno".

"Nosotros esperamos que no tengamos que llegar a instaurar una Ley de Seguridad del Estado y no tengamos que llegar a esas medidas. Yo hago un llamado a los camioneros de Chile a que lleguemos a un acuerdo. Aquí cuando hay un diálogo se necesitan dos partes (...) y creo que gran parte de los camioneros también están con la mejor disposición", comentó Walker.

"Así que a sentarnos a conversar y llegar a un acuerdo porque tenemos que pensar en Chile y en cómo enfrentamos esta pandemia, justo en un momento que ya estamos viendo la luz al final del túnel y estamos entrando en un 'paso a paso' por la recuperación económica del país, donde ya tenemos 3 millones de personas sin empleo y eso es lo que nos debe preocupar", sentenció.

