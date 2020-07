Ministra Paris y fotografía del Secretario del Senado: "Nadie está libre en Chile de cumplir las normas sanitarias"

"Reiteramos el llamado a cumplir las medidas sanitarias, de las cuales obviamente nadie está libre", dijo el Ministro de Salud.

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que "nadie está libre en Chile de cumplir las normas sanitarias" al abordar la denuncia en contra del secretario del Senado, Raúl Guzmán, quien fue fotografiado el pasado 25 de junio comiendo junto a dos acompañantes en el restaurante Loyola, en San Miguel.

"Conocemos la denuncia llevada a cabo por una radio de gran prestigio nacional. Esperamos obtener más información y reiteramos el llamado a cumplir las medidas sanitarias, de las cuales obviamente nadie está libre", dijo Paris tras el balance diario en La Moneda.

"Más que recriminar a alguien, creo y eso me imagino que le corresponderá al Senado, quiero ser propositivo en el sentido de que hay que felicitar a las personas que cumplen con las medidas sanitarias y que nos han permitido, sobre todo en la Región Metropolitana, tener cifras tan positivas. Eso significa que la población que se ha sacrificado tendrá su premio, tendrá su beneficio cuando podamos hacerlo", agregó el secretario de Estado.

Según informó radio Biobío, el ex fiscal Regional Sur respondió a la denuncia diciendo que "cada vez que he salido de mi domicilio, lo he hecho con los permisos y comunicaciones pertinentes o en razón de necesidades de mis funciones. También entiendo que los establecimientos de delivery o venta de alimentos pueden funcionar, por tratarse los alimentos de un elemento esencial".

Al respecto, Paris planteó que Guzmán debe responder al Senado, ya que en Chile los poderes del Estado son independientes. "En realidad creo que nadie está libre en Chile de cumplir las normas sanitarias y yo creo que el señor Guzmán pertenece a una institución del Estado de Chile que es independiente del poder ejecutivo y los poderes aquí están separados. Respeto profundamente al parlamento y espero que la presidenta del Senado (Adriana Muñoz) responda a esa pregunta", sostuvo el titular del Minsal.

