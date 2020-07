Ministra del Trabajo: "No estamos protegiendo a las AFP ni a los poderosos"

María José Zaldívar aseguró que varios expertos han indicado que el proyecto del retiro de fondos de AFP "es una medida mala, que trae más problemas que soluciones".

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, expresó nuevamente su rechazo al proyecto del retiro del 10% de los fondos previsionales, el que este miércoles enfrentará una jornada clave en la Cámara de Diputados.

Ad portas de la votación, la secretaria de Estado señaló con optimismo que espera que las medidas de apoyo a la clase media, anunciadas por el Ejecutivo, finalmente terminen convenciendo a los parlamentarios del oficialismo y de oposición para rechazar ese proyecto.

En diálogo con radio Duna, Zaldívar recordó, además, la opinión de varios expertos que se han opuesto a esta idea.

"Estamos viendo que esta semana prácticamente todos los técnicos, todas las personas conocedoras de esta materia, han dicho que es una medida mala que trae más problemas que soluciones, que hay otras alternativas que son mejores trasversalmente, ya demás vemos un contundente anuncio por parte del gobierno en que sí da respuesta los problemas uno tendería a pensar que los parlamentarios de ambos sectores no van a votar a favor del retiro", señaló.

Por último, la secretaria de Estado indicó que "yo creo que en lo que nosotros hemos fallado es dejar que se instalen ideas que son falsas. Nosotros no estamos protegiendo a las AFP, no estamos protegiendo a los poderosos, nosotros no estamos negando que los fondos sean de los trabajadores, lo que nosotros estamos buscando es fortalecer el sistema de seguridad social, algo en lo que hemos estado haciendo en los últimos años".

