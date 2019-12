Ministra de Medio Ambiente y balance de la COP25: "Se pueden haber cometido muchos errores"

Carolina Schmidt, señaló que "por supuesto que no estamos satisfechos" con los acuerdos logrados en la cumbre climática de Madrid.

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, realizó un balance de la COP25 que finalizó este domingo en Madrid, España, y en la cual la delegación chilena fue criticada internacionalmente.

Schmidt destacó que se logró llegar a acuerdo en siete de los ocho objetivos planteados antes de iniciar la cumbre climática, pero que de todas formas no están satisfechos.

La titular de Medio Ambiente afirmó que "no pudimos lograr uno de los objetivos (...) que era regular la compra y venta de bonos de carbono. Los países no logramos consenso que habría permitido traer recursos a los países más vulnerables", según consigna 24 Horas.

En el mismo sentido, aseguró que "aún no existe la voluntad ni la madurez política para alcanzarlo (acuerdo)", y que "lo dimos todo, sin rendirnos, para negociar día y noche".

No obstante, reconoció que "por supuesto que no estamos satisfechos. Los acuerdos alcanzados no están a la altura de la urgencia climática que estamos enfrentando en el mundo entero".

Sobre las eventuales responsabilidades del Gobierno, la secretaria de Estado indicó que "se pueden haber cometido muchos errores. Lo que creo que es importante no es sólo reconocer estos errores, porque sólo así podemos avanzar en este desafío que es gigantesco".

Cabe recordar que este mediodía, el Presidente Sebastián Piñera también mostró su insatisfacción con lo logrado en la cumbre climática, exculpando a la ministra Schmidt de cualquier responsabilidad.

PURANOTICIA