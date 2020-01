Ministra de Medio Ambiente pidió perdón a familias de Quintero y Puchuncaví por contaminación

Carolina Schmidt, durante la interpelación en su contra, también se refirió al papel que tuvo en la pasada COP25 donde señaló no sentir vergüenza, pero que si "no estamos satisfechos con los resultados".

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, fue interpelada este martes en la Cámara de Diputados por el diputado del Partido Ecologista (PEV), Félix González, oportunidad en la que pidió perdón a los habitantes de las denominadas "zonas de sacrificio".

Frente a la pregunta del diputado González sobre las "zonas de sacrificio", la titular de la cartera de Medio Ambiente, partió señalando que "a todas las familias que les ha tocado vivir en estas zonas, que el Estado de Chile tiene que pedirles perdón".

"Yo como ministra de Medio Ambiente quiero pedirles perdón a todas y cada una, porque nadie debe vivir en una zona que esté contaminada. Pero tampoco nadie quiere que lo saquen de la zona donde nació y la obligación del Estado es asegurarles la descontaminación de la zona", agregó Schmidt.

En ese sentido, la ministra sostuvo que "las familias que viven en las zonas de sacrificios que por más de 50 años han estado expuestas a contaminación, como las de Concón, Quintero y Puchuncaví, no confían en los políticos, no confían en el Estado, y tienen razón".

"Nuestra responsabilidad y trabajo está justamente en volver a generar confianza. Para eso tenemos que no solamente tomar acciones, sino que hablarles con la realidad. Para poder descontaminar una zona que tienen todo el derecho de exigir que se descontamine necesitamos tomar acciones y medidas, generar los cambios. Y eso es lo que hemos estado haciendo", manifestó.

COP25

La ministra de Medio Ambiente, también debió enfrentar preguntas sobre la COP25 que finalmente se realizó en Madrid.

"La pregunta que quiero hacerle es si el Presidente (Sebastián) Piñera entendió el rol de presidir la COP25, si hizo alguna gestión, si llamó a otros gobiernos, si entendió que estaba en juego la supervivencia de la humanidad o lo vio como una oportunidad de proyectar una imagen internacional", preguntó al respecto el diputado González.

"El cambio climático es una política de Estado y este Gobierno tuvo la valentía de enfrentar esto. Gracias a eso pudimos avanzar y movilizar la acción climática en momentos difíciles. Usted me habla de vergüenza, nosotros no estamos satisfechos con los resultados de la COP25, necesitábamos avanzar más, sin embargo, se necesitaba acuerdo unánime de todas las partes. Vergüenza no, porque vergüenza debiéramos haber sentido de habernos negado tomar la responsabilidad de haber luchado por la acción climática cuando los demás países se estaban negando", sostuvo Schmidt.

Respecto al presupuesto de la COP25, la secretaria de Estado dijo que "les puedo asegurar que se ha hecho un trabajo con esfuerzo, dedicación y preocupación para que todos los recursos se utilicen de forma correcta. Hoy día de los US$35 millones que nos entregó el Estado, se encuentran rendidos US$23 millones".

