Ministra de Educación responde a vocero ACES: "Llamó a violencia, debe asumir consecuencias"

Marcela Cubillos, señaló que Víctor Chanfreau va a tener que hacerse responsable judicialmente.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, respondió al vocero de la ACES, Víctor Chanfreau, quien afirmó que "la querella del Gobierno no nos asusta". La secretaria de Estado dijo que deberá responder por los llamados a boicotear la PSU.

Cubillos abordó el tema después de participar en La Moneda junto al Presidente Sebastián Piñera en una actividad con los Liceos Bicentenario.

Consultada por la declaración de Chanfreau, respondió que el vocero de la ACES tiene 18 años y advirtió que "Un joven que a cara descubierta llama a la violencia, llama a impedir por la violencia el libre y el legítimo ejercicio del derecho de otros jóvenes, tiene que responder y asumir sus consecuencias, eso es en un Estado de Derecho".

Luego, enfatizó que "el vocero de la ACES tiene dos problemas: va a tener que hacerse responsable judicialmente y al mismo tiempo asumir las consecuencias, ya que al inscribirse en la PSU sale que quien impida el normal funcionamiento no podrá seguir participando de este proceso".

Según Cubillos, los dirigentes y alumnos de diversas partes del país "incitaron" a que se generaran hechos de violencia que terminaron con la suspensión del test en diversas sedes.

En ese sentido, aseguró que no es razonable que quienes funaron la prueba a principios de semana tengan la opción de hacerlo nuevamente cuando se retome el proceso.

Por lo mismo, Cubillos espera que Demre margine del proceso de postulación a la educación superior a los estudiantes que participaron del boicot a la PSU.

En esa línea, solicitó al Demre que informe "qué medidas se van a tomar para impedir que aquellos jóvenes que participaron en el boicot y en la funa de la fecha anterior, por su puesto, no se les permita seguir participando de este proceso".

Además, criticó que sectores de la oposición no respaldaran las 16 querellas contra 34 personas anunciadas por La Moneda. "Me parece sorprendente que por parte de parlamentarios, quienes son los que hacen las leyes, no estén dispuestos a que estas se cumplan", señaló.

Asimismo, la ministra pidió a los rectores y el Demre para que "ojalá hoy entreguen una respuesta clara a los miles de jóvenes que no pudieron rendir su prueba", junto a hacer un llamado para "agilizar el proceso de postulación".

"Lo único que nos importa es que esos 300 mil jóvenes cumplan con su proceso con normalidad", concluyó.

