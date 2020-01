Ministra de Educación por PSU: "Estamos del lado de los jóvenes que fueron víctimas de la violencia y sabotaje"

Marcela Cubillos valoró la decisión informada por el Demre de excluir del proceso a 86 postulantes vinculados a las protestas que obligaron a suspender el examen.

Este miércoles, durante el lanzamiento del programa "Convive en la escuela", que busca fortalecer las relaciones en las comunidades educativas, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió a la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), reagendada para el 27 y 28 de enero, luego que se suspendiera en varios establecimientos tras un llamado a boicot.

En primer lugar, la secretaria de Estado valoró la decisión informada por el Demre de excluir del proceso a 86 postulantes vinculados a las protestas que obligaron a suspender el examen, entre ellos, los voceros de la ACES, Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau.

"Cuando hablamos de alumnos que habiendo tenido la oportunidad de dar la PSU no la dieron y además impidieron que otros compañeros de sala o colegio no la dieran, son claramente alumnos que en su minuto optaron por no dar la prueba e incluso por perjudicar a compañeros que tenían todo el derecho a darla", aseveró.

La titular de Educación añadió que es "lógico y justo, que quienes tengan nuestra defensa sean aquellos jóvenes inocentes que vieron vulnerados sus derechos".

"Eso nosotros como Gobierno lo hemos dicho siempre, entre aquellos jóvenes que promovieron la violencia e impidieron que otros ejercieran su derecho, y los jóvenes que no pudieron ejercerlo, estamos del lado de aquellos jóvenes que fueron víctimas de esta violencia y sabotaje", resaltó Cubillos.

Además, destacó que le "parece muy positivo el cambio de foco que ha tenido la Defensoría de la Niñez, porque creemos que para aislar la violencia y proteger el derecho de esos 300 mil jóvenes que se vieron afectados para rendir la prueba en normalidad, tenemos que estar todas las instituciones unidas".

Este miércoles, hasta las 17.00 horas, los postulantes no habilitados para rendir la PSU podrán apelar la decisión. La resolución se entregará el jueves 23 de enero.

Desde la cartera indicaron que las medidas de seguridad que van a resguardar el proceso de la PSU, se darán a conocer este viernes 24 de enero.

