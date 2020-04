Ministerio de Salud se retracta y suma casos asintomáticos al total de contagiados con Covid-19

"Como señalé ayer, introducir estos conceptos nuevos es un trabajo, para mí por lo menos, muy difícil", dijo el titular del Minsal, Jaime Mañalich.

Durante el reporte del miércoles 29 de abril, el Ministerio de Salud reportó la cifra de 520 nuevos contagiados de Covid-19 y añadió una nueva categoría: los asintomáticos, que ascendieron a 250 personas que presentaron un examen de PCR positivo.

En primera instancia, estas 250 personas no fueron incluidas en el total de contagios por coronavirus (14.885).

Por ello, las críticas a esta decisión no se hicieron esperar y, a través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud corrigió la información, señalando un total de 15.135 contagiados.

Hoy en La Moneda, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció un error en la entrega de la información.

"Como señalé ayer, introducir estos conceptos nuevos es un trabajo, para mí por lo menos, muy difícil. Y es evidente que uno puede cometer errores al tratar de explicarlos. Si esos errores parecen superados hoy día y es más clara la forma de entregar la información, yo me doy por satisfecho", dijo Mañalich.

"Vuelvo a pedir disculpas. Ayer traté de anticipar que lo que estaba señalando, explicando, era un tema muy difícil por su novedad, pero me alegra, y perdón que insista en esto, es bueno escuchar que pareciera que hoy día ya las cosas están un poquito más clara en estos nuevos conceptos", añadió.

El secretario de Estado precisó que el Ministerio informará todos los contagios nuevos, sean sintomáticos o asintomáticos, los que integrarán el consolidado. Sin embargo, estos se diferenciarán.

Así es como hoy la cifra entregada alcanzó los 16.023 contagiados, con 888 nuevos casos. De ellos, 780 son sintomáticos y 108 asintomáticos.

"Independiente de reportar la cifra total de exámenes positivos como lo hemos constantemente, tiene una importancia para el manejo de esta situación muy relevante, a su vez, separar estos casos entre sintomáticos y asintomáticos", señaló Mañalich.

"Los casos con síntomas nos generan un cuestionamiento, una inquietud respecto a la presión que puede sufrir la red asistencial. Un caso con síntomas puede efectivamente desarrollar una neumonía, necesitar un ventilador, eventualmente fallecer producto de la enfermedad", planteó.

"Sabemos que un número relevante de casos, todavía no conocemos el número ni la proporción en Chile, evoluciona con un PCR positivo pero sin síntomas. Estas personas no van a generar una demanda para la red asistencial, no van a presionar a la red asistencial, pero tienen una importancia epidemiológica mayúscula (...) tiene mucha trascendencia identificar estas personas porque son contagiantes", explicó.

Mañalich aseguró que el Gobierno está decidido a entregar toda la información que tenga para "ponerla sobre la mesa".

"Nuestro esfuerzo es tener todos los datos y entregar todos los datos a los epidemiólogos, a los expertos, a las universidades para hacer un mejor modelamiento y entendimiento de esta enfermedad", sentenció Mañalich.

