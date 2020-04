Ministerio de Salud informará de forma independiente los casos positivos asintomáticos de coronavirus

Esta cifra se entregará aparte cada día y no integrará el consolidado de casos. De esta manera, este miércoles se reportaron 520 contagiados y 250 asintomáticos.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich informó que a partir de este miércoles, el reporte diario que entrega el Minsal sobre la situación del Covid-19 en el país incluirá el número de casos positivos que se detecten, a través de un examen PCR, en pacientes asintomáticos.

Esta cifra se entregará aparte cada día y no integrará el consolidado de casos. De esta manera, este miércoles se reportaron 520 contagiados y 250 asintomáticos.

"De acuerdo a lo que hemos decidido con el Consejo Asesor nosotros incorporamos desde el día de hoy, dos tipos de personas o casos notificados como positivo para coronavirus. Primero, lo que hemos notificado siempre, que son los pacientes que tienen síntomas y que tienen un examen de examen de PCR al principio de la enfermedad positivo. Y en segundo lugar, y esto es lo nuevo, personas que no tienen síntomas, que probablemente han estado en contacto estrecho con alguien que sí está enfermo y que tienen un PCR positivo", explicó Mañalich.

El titular de Salud aseguró que en los últimos días se realizaron 920 testeos a personas asintomáticas, pero en contacto estrecho con algún caso positivo. La mayoría de esos exámenes se realizó en la Cárcel de Puente Alto, la exPenitenciaría y en hogares de adultos mayores.

"En la medida en que hemos expandido el uso de PCR a contactos de personas positivas, la realidad en Chile está siendo concordante con lo informado a nivel internacional. En particular, en los últimos tres, cuatro días, se han hecho 920 exámenes de PCR en personas asintomáticas en contacto estrecho con alguien que fue un caso positivo", detalló Mañalich.

"De los 920 exámenes realizados en estos días, 250 aparecieron positivos para coronavirus PCR en personas que no tenían síntomas, repitiendo, insisto, la estadística más o menos conocida en el mundo que entre 20% y 25% de las personas que han estado en contacto estrecho con alguien con coronavirus y no desarrolla la enfermedad, en realidad tuvieron el virus en su árbol bronquial, pero a pesar de ello no hicieron síntomas", añadió.

"A falta de un criterio más claro internacional, es efectivo que todos los días nosotros vamos a notificar los casos sintomáticos con PCR positivo y, además, los caso asintómaticos con PCR positivos", dijo.

Consultado sobre en qué circunstancias se realizarán testeos masivos a asintomáticos, Mañalich estableció tres situaciones.

"En primer lugar en sitios donde tengamos brotes locales, pero que significan un enorme riesgo de un brote masivo. Y el ejemplo más claro lo constituyen los recintos carcelarios y los hogares, residencias de adulto mayor", afirmó.

"Tal como ha ocurrido en la cárcel de Puente Alto: todos los gendarmes, todos los internos van a ser testeados con PCR, porque eso genera una conducta concreta, que es que los pacientes o personas que resulten positivas para PCR van a un lugar de aislamiento y las que resultan negativa van a otro sitio que está afuera del penal de Puente Alto para que hagan una cuarentena y no se enfermen, no se contagien", ejemplificó.

"En segundo lugar, los trabajadores de la salud. Nosotros tenemos cerca de dos mil trabajadores que están en cuarentena preventiva, en un orden de 720 casos que siguen activos. Es legítimo que examines a esos trabajadores que, además, permiten que otros salgan adelante de esta enfermedad o de otras, para ver si alguno de ellos efectivamente tienen el examen positivo, lo que significa que cumplida la cuarentena respectiva, pueden volver a trabajar y volver a ayudar", agregó.

Una tercera categoría será la de aquellos cuyos exámenes de anticuerpo sean positivos para inmunoglobulina G. "Vamos a incluir una tercera, en un tiempo más, que es aquellas personas que no tuvieron síntomas, que no se les hizo PCR, pero que tienen inmunoglobulina G, un anticuerpo específico contra el coronavirus elevado, positivo", aseguró.

Por otra parte, Mañalich planteó que, por el momento, no se incluirá dentro de los casos positivos a aquellas personas que no se realizaron el examen PCR, pero cuyo escáner de tórax fuera compatible con una infección por coronavirus, como lo había planteado el Consejo Asesor del Minsal.

"No lo hemos incorporado porque, de acuerdo con los radiólogos, no hay un protocolo uniforme de informes respecto a esto, tampoco existe escáner en todas las localidades y nos parece, en ese sentido, que todavía no es el momento de incorporar este tercer criterio", estableció.

