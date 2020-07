Ministerio de Salud descarta importar el antiviral Remdesivir: "Hay una evidencia muy débil"

Por lo mismo, el ministro Enrique Paris comentó que se esperará más evidencia científica antes de tomar una decisión.

El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió al senador Guido Girardi (PPD), quien denunció que por "burocracia" el Instituto de Salud Pública no ha registrado el medicamento Remdesivir y llamó al Gobierno a acelerar este trámite.

El secretario de Estado aseguró que, hasta el momento, "hay una evidencia muy débil" de los supuestos beneficios de este antiviral para el tratamiento del covid-19.

"El informe que tenemos nosotros de Etesa, que es la Evaluación de Tecnologías Sanitarias basada en la evidencia del Ministerio de Salud, apoyado por la Fundación Epistemonikos con una revisión de más de 9 mil publicaciones, encontró que para este medicamento solamente hay una evidencia muy débil. Solamente hay dos ensayos clínicos que sugieren que este medicamento podría tener un leve impacto en reducir la mortalidad y en reducir la necesidad de ventilación mecánica", afirmó Paris.

"La certeza de la evidencia es baja y, además, los efectos son muy pequeños, dado la magnitud del efecto que es bajo y el alto costo del medicamento, lo más probable es que no se trate de una intervención costo-efectiva", profundizó.

Por lo mismo, el titular del Minsal comentó que se esperará más evidencia científica antes de tomar una decisión. "En la medida que se publiquen más estudios podríamos revisar el tema, pero no es un medicamento que sea exitoso hasta el momento", enfatizó.

"No repitamos errores que ocurrieron en otras pandemias donde se importaron millones de medicamentos que después no se pudieron usar. Nosotros somos mucho más estrictos en ese sentido y, basado en la evidencia científica, determinaremos si es necesario o no importar este medicamento".

