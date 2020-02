Ministerio de Salud adelanta para marzo la campaña de vacunación contra la influenza

Jaime Mañalich señaló que lo que se espera con la campaña es que los grupos objetivos estén vacunados antes del 30 de abril.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que se adelantó la campaña de vacunación contra la influenza, luego de decretar alerta sanitaria en el país como medida para afrontar casos de coronavirus.

"Hemos comprado ya las siete millones de dosis de vacuna y la campaña empieza el 15 de marzo", informó el secretario de Estado, en entrevista con Radiograma.

Mañalich señaló que lo que se espera con la campaña es que los grupos objetivos estén vacunados antes del 30 de abril.

Sobre el coronavirus, el secretario de Estado recordó que es una enfermedad desconocidas, "no tenemos defensas, no estamos vacunados. Nuestros organismos no han tomado contacto con esta enfermedad antes y eso nos hace extraordinariamente vulnerables a toda la población mundial".

Asimismo, recordó que se está "montando la técnica de diagnóstico en diferentes hospitales del país", tras el anuncio.

