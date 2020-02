Ministerio de Agricultura destaca baja del 14% en hectáreas quemadas por incendios forestales

Antonio Walker, señaló que lo negativo es que se han producido durante este año 4.806 siniestros, mientras que el año pasado en esta fecha eran 4.600.

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, junto a directivos de Conaf, realizaron un balance de la situación de los incendios forestales que afectan actualmente a la zona centro sur del país.

"Ya tenemos 4.806 incendios, mientras que el año pasado teníamos 4.600. Tenemos un 5% más de incendios que la temporada anterior. Pero la buena noticia dentro de lo difícil que ha sido la temporada, es que llevamos un 14% menos de superficie afectada que el año anterior y cerca de un 65% menos de superficie afectada que el quinquenio", señaló el Ministro Antonio Walker.

El titular de la cartera agregó que esta temporada "sería muy complicada porque tenemos un pronóstico entre un 80 mil a 120 mil hectáreas que pudieran ser quemadas este año y vamos un 15% menos que al año anterior lo que habla muy bien del trabajo de coordinado entre Conaf, de la Onemi, Corma, Bomberos, PDI y las 11 instituciones que participan en los incendios".

Asimismo, el Ministro Antonio Walker se refirió al incendio que afecta actualmente a la zona de Agua Fría en la comuna de Romeral de la región del Maule, y señaló que se está concentrando especialmente el trabajo de los recursos aéreos, brigadistas y bomberos en el combate de los incendios forestales.

"Dijimos que esta era la sequía más grande de la historia de Chile y una de las consecuencias son la recurrencia, son la frecuencia de incendios y hoy nos convoca un incendio muy complicado que hemos tenido en la Región del Maule, el incendio de Agua Fría que ya tiene 5.000 hectáreas quemadas, 800 de ellas son Bosque Nativo, otras 600 hectáreas son pino. Un incendio muy complicado por la topografía de la zona, por la visibilidad de la zona. Muchos días no hemos podido trabajar hasta las dos o tres de la tarde, este incendio se inició en un predio privado el día 9 de febrero y por suerte no hemos tenido perdidas humanas, por suerte no hemos tenido perdidas de hogares", afirmó el Ministro Antonio Walker.

Además, este incendio forestal está cercano al Parque Nacional Radal Siete Tazas, lo que generó la evacuación preventiva de 150 familias en Molina.

El Ministro Antonio Walker hizo un llamado a la tranquilidad y señaló que "por suerte el viento nos ha ayudado y por suerte el trabajo preventivo de Conaf creemos hará que el parque esté fuera de peligro. No podemos asegurarlo, pero sí hay muy pocas posibilidades que el incendio llegue a afectar un parque tan querido por todos los chilenos".

En ese sentido, el Gerente de Protección Contra Incendios Forestales de Conaf, Osvaldo Vera, afirmó que "el parque tiene una amenaza potencial, lo más probable que eso no ocurra. Se ha desplegado un trabajo enorme, con más de 23 aeronaves , 270 personas, maquinarias y brigadas terrestres. Hemos puesto a disposición toda la tecnología posible, como productos químicos retardantes, nuestros drones, nuestras cámaras y aviones para combatir el incendio de manera segura y efectiva".

El Ministro Antonio Walker concluyó dando un "homenaje a los brigadistas,que el sábado estuvieron de día. Realmente los 7.000 brigadistas que trabajan en Chile es para rendirle homenaje porque con las condiciones que tenemos en Agua Fría este incendio pudo haber pasado a mayores. Pudimos haber estado lamentando vidas humanas y de muchos hogares".

PURANOTICIA