Michelle Bachelet y opción de ser candidata presidencial: “Sobre mi cadáver”

La actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, descartó presentarse como candidata para una tercera etapa presidencial en Chile.

La actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, descartó competir por tercera vez para ser nuevamente Presidenta de Chile.

Esto tras lo señalado ante una consulta de Paulina Vodanovic, la presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por la ex-mandataria, en un conversatorio por Facebook Live, en el que Bachelet analizó el impacto internacional y en Chile del coronavirus.

Ante la consulta, la ex-Presidenta afirmó que "¿cómo lo digo? ¿En diplomático? ¿O lo digo en chileno? Sobre mi cadáver. Y la razón es política", según consigna La Tercera.

En la misma línea, agregó que "la democracia exige nuevas caras, que no quiere decir que sean caras jóvenes necesariamente, pero nuevas caras. No puede ser que porque no haya nadie más, que la misma señora que ya estuvo dos veces vuelva por tercera vez. Creo que eso no le hace bien a la democracia".

Bachelet reiteró que "no busco, no quiero y no voy a ser candidata", añadiendo que "tampoco estoy interesada en ser secretaria general de Naciones Unidas, por si acaso".

La Alta Comisionada aseguró que desea volver al país, complementando que "a Chile voy a volver, no me voy a quedar para siempre por estos lados".

Junto con reiterar que se necesitan nuevos liderazgos en la política nacional, Bachelet indicó estar en contra "de todos estos grupos cerrados que toman decisiones y que no se amplían a la ciudadanía, que ha mostrado ser responsable, seria y capaz de hacer propuestas también. Así que yo, de verdad, no", agregó.

