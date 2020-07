Michelle Bachelet agradeció mensajes de "simpatía y condolencia" tras fallecimiento de su madre

"Agradezco a todos por sus mensajes de simpatía y condolencias", indicó en su cuenta en Twitter la ex Presidenta de la República.

Tras confirmado el fallecimiento de Ángela Jeria, madre de la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, miles fueron los mensajes que comenzó a recibir la ex Mandataria en señal de condolencia.

De igual forma, durante horas de la tarde se informó que la alta comisionada de ONU para los Derechos Humanos se encontraba viajando rumbo a Chile para asistir al último adiós de su madre.

Si bien, no se conocía una versión oficial por parte de la ex Gobernante, fue a través de la red social Twitter donde "rompió el silencio" y entregó algunas breves palabras en relación a su sensible pérdida.

"Agradezco a todos por sus mensajes de simpatía y condolencias", indicó la funcionaria de ONU.

Agradezco a todos por sus mensajes de simpatía y condolencias. — Michelle Bachelet (@mbachelet) July 3, 2020

