Metro y buses de Santiago operarán hasta las 23:00 horas este miércoles

Para facilitar las compras navideñas, se reforzarán los servicios habituales y se contará con 30 buses de apoyo en las cercanías de los principales polos comerciales de la capital.

A partir de este miércoles 18 de diciembre, los usuarios del transporte público contarán hasta las 23:00 horas con los servicios de Metro, Tren Central y buses.

Además, volverá a estar operativa la estación Santa Lucía de Línea 1. Con esta nueva apertura, Metro tendrá operativas 109 de sus 136 estaciones, lo que representa un poco más del 80% del total de la red en funcionamiento.

Para este miércoles se mantienen los refuerzos en aquellas comunas donde Metro aún mantiene estaciones cerradas. Se contará con 64 buses de apoyo distribuidos en 7 servicios y 15 extensiones de recorridos, para facilitar el traslado de los usuarios, principalmente en las comunas de Puente Alto, La Florida, La Cisterna y Maipú.

Dada la extensión en el horario de funcionamiento de Metro y Tren Central, los servicios de buses de apoyo a Metro estarán operativos hasta las 23:30, y los servicios habituales realizarán las últimas salidas desde sus terminales a las 23:00, por lo que, dependiendo del recorrido, estarán circulando incluso hasta pasada la medianoche.

Los horarios antes indicados se mantendrán durante lo que resta de la semana siempre que las condiciones de seguridad y el estado de las vías lo permitan.

Para facilitar las compras navideñas, además se reforzarán los servicios habituales y se contará con buses de apoyo en las cercanías de los principales polos comerciales de la capital. Se trata de 30 servicios que apoyarán, entre las 21:00 y las 23:00, a quienes hagan sus compras en los principales malls, outlet y barrios comerciales de Santiago.

1.- METRO:

Metro de Santiago operará este miércoles entre las 6:00 y las 23:00, y sumará a sus servicios la estación Santa Lucía de Línea 1.

Las líneas y estaciones disponibles para este martes son las siguientes:

- Línea 1 entre Pajaritos y Los Dominicos (Neptuno y San Pablo no están disponibles) con la estación Baquedano cerrada y sin detención de trenes.

- Línea 2: con todas sus estaciones operativas.

- Línea 3: (Cardenal Caro no está disponible) con servicio en Los Libertadores, Vivaceta, Conchalí, Plaza Chacabuco, Hospitales, Cal y Canto, Plaza de Armas L3, Universidad de Chile L3, Parque Almagro, Matta, Irarrázaval L3, Monseñor Eyzaguirre, Ñuñoa, Chile España, Villa Frei, Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco.

- Línea 4 entre Plaza Puente Alto y Tobalaba: con detención en Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, Grecia, Los Presidentes, Quilín, las Torres, Vicuña Mackenna, Vicente Valdés, Rojas Magallanes, Sótero del Río, Las Mercedes y Plaza de Puente Alto. Se mantienen cerradas Macul, Trinidad, San José la Estrella, Los Quillayes, Elisa Correa y Protectora de la Infancia.

Línea 4A entre Vicuña Mackenna y La Cisterna con detención solo en Santa Rosa. Se mantienen cerradas Santa Julia, La Granja y San Ramón.

- Línea 5 entre Pudahuel y Vicente Valdés: con detenciones en Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Santa Ana, Plaza de Armas, Bellas Artes, Parque Bustamante, Santa Isabel, Irarrázaval, Ñuble (Disponible solo para combinar), Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Mirador y Bellavista La Florida.

- Línea 6: con las estaciones Cerrillos, Lo Valledor, Pedro Aguirre Cerda, Franklin L6, Ñuble (Disponible solo para combinar), Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Las combinaciones que estarán disponibles son:

· Universidad de Chile, entre Línea 1 y Línea 3.

· Los Leones, entre Línea 1 y Línea 6.

· Tobalaba, entre Línea 1 y Línea 4.

· Cal y Canto, entre Línea 2 y Línea 3.

· Santa Ana, entre Línea 2 y Línea 5.

· Franklin, entre Línea 2 y Línea 6.

· Ñuñoa, entre Línea 3 y Línea 6.

· Irarrázaval, entre Línea 3 y Línea 5.

· Plaza Egaña, entre Línea 4 y Línea 3.

· Plaza de Armas, entre Línea 5 y Línea 3.

· Los Héroes (Línea 1 y Línea 2) y en Ñuble (Línea 5 y Línea 6) los pasajeros no pueden ingresar ni salir de la estación, sólo hacer combinación.

2.- EFE:

Este miércoles Metrotren Nos tendrá operará desde las 6:00 hasta las 23:00.

Metrotren Rancagua ampliará en una hora sus conexiones con Santiago iniciando sus operaciones desde Santiago a las 6:10 y desde Rancagua a las 5:45. Durante la tarde, el último tren desde Santiago saldrá a las 20:30 y desde Rancagua a las 19.30 horas.

Metro Valparaíso iniciará sus servicios a las 06:15 desde estación Puerto y a las 06:15 desde Limache.

El servicio Alameda – Chillán saldrá desde Santiago hacia el sur a las 7:25 y desde Chillán a las 6:10. En tanto, el último servicio desde Alameda hacia el sur será a las 15:30 y desde Chillán a Santiago a las 13:00. Durante la jornada, se irá evaluando los horarios de cierre de operaciones de ambos servicios.

3.- BUSES:

El plan de transportes se mantiene con las mismas coberturas y refuerzos de frecuencias que los días anteriores, y extiende en una hora sus servicios.

El inicio de operaciones de los servicios habituales de buses será a partir de las 4:00 y los últimos despachos de buses se realizarán a las 23:00.

Respecto a los buses de apoyo, se contará con 64 buses adicionales para reforzar la operación que se distribuirán en 7 servicios que permitirán a los usuarios de las comunas de Puente Alto, Maipú, Pudahuel, La Cisterna y La Florida, tener una alternativa de transporte en los tramos en que no está funcionado Metro. En caso de requerir más apoyos por aumento de aglomeraciones se activarán más servicios de buses.

Estos servicios iniciarán cobertura a partir de las 5:30 y hasta las 23:30.

Los servicios de buses de apoyo a Metro y las extensiones de servicio estarán operativos hasta las 23:30, y los servicios habituales realizarán las últimas salidas desde sus terminales a las 23:00, por lo que, dependiendo del recorrido, estarán circulando incluso hasta pasada la medianoche.

Durante la jornada, se irá evaluando los horarios antes indicados y se informará si existe alguna modificación en los horarios de cierre de operaciones.

4.- EJES EXCLUSIVOS:

Los ejes Gran Avenida, Alameda-Providencia-Apoquindo, Independencia, Santa Rosa, Recoleta y Vicuña Mackenna se mantienen como exclusivos para el transporte público, con el objetivo de asegurar el traslado expedito de las personas. De esa forma, los vehículos particulares no podrán utilizar las vías exclusivas y deberán buscar calles alternativas.

5.- BUSES RURALES E INTERURBANOS:

Para el correcto funcionamiento y la seguridad de conductores y usuarios, se mantendrá el resguardo para los terminales de buses urbanos e interurbanos.

El horario de funcionamiento de estos recintos será:

· Terminal San Borja: 5:30 am a 00:00 hrs.

· Terminal Alameda Tur Bus: 6:00 am a 1:30 am

· Terminal Alameda Pullman Bus: 7:00 am a 21:00 pm

· Terminal Sur: 04:30 am a 1:15 am

· Terrapuerto Los Héroes: 7:00 am a 22.00 pm (Horario sujeto a confirmación de servicios).

6.- TAXIS Y TAXIS COLECTIVOS:

Al igual que en días anteriores, y gracias al compromiso de los dirigentes gremiales y responsables de líneas de taxis colectivos, los servicios se mantendrán de forma habitual, con extensiones hasta el centro de Santiago y hasta estaciones de Metro que se encuentren habilitadas. Esto principalmente en las comunas de Maipú y Puente Alto.

7.- RED DE CARGA:

El último catastro indica que el 81% de los puntos de carga en superficie estarán operativos.

8.- UOCT:

Se registran 117 semáforos dañados y apagados durante la tarde de este lunes.

Se mantiene el plan especial en los dispositivos con el fin de agilizar el tránsito en las principales vías por donde transita el transporte público.

