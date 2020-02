Mesa de Unidad Social anuncia que votarán "Apruebo" en plebiscito constituyente

Miembros de la mesa, además, hicieron un llamado al Gobierno a "garantizar condiciones para el proceso" del 26 de abril.

Este lunes, miembros de la Mesa de Unidad Social anunciaron que votarán a favor del plebiscito constituyente del 26 de abril y pidieron al Gobierno "garantizar condiciones para el proceso".

Esteban Maturana, vicepresidente de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam) aseguró que desde el bloque consideran que "el poder constituyente originario reside en el pueblo, no en la clase política, no en el Congreso, no en el ejecutivo", pero a pesar de ello indicó que votarán por el "Apruebo".

Respecto del desarrollo del plebiscito, Maturana indicó que "el Gobierno tiene que garantizar las condiciones para que este proceso se realice. El ministro del Interior no nos da garantía del debido proceso".

"Para que podamos llevar adelante un plebiscito con todas las garantías legales y constitucionales, hace falta que tengamos un Ministerio del Interior que cumpla con su labor de garantizar la seguridad ciudadana, no en la lógica de criminalizar las manifestaciones sociales sino que garantizar que el proceso se lleve de acuerdo a las reglas necesarias", añadió

En ese sentido, recordó que en Chile hay "violaciones sistemáticas" a los Derechos Humanos y que "este proceso se está llevando en condiciones peores que las que se llevó a cabo el plebiscito de 1989, porque esta es una democracia de mentira".

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, ratificó la postura, pues señaló que una Constitución "significa realmente una paz, la justicia, la dignidad. para que nunca mas se violenten sistemanticamente los DDHH".

Lira hizo un llamado "a los chilenos a trabajar firme por aprobar esta Constitución"

Maturana aprovechó la oportunidad para pedir la renuncia del ministro Blumel junto a la del general director de Carabineros Mario Rozas, bajo la premisa "en democracia no se tortura, no se viola no se mata".

