Menor denuncia presunto abuso sexual de su abuelo en TikTok: adulto mayor fue detenido en Santiago

El sujeto que fue detenido por el delito de Abuso Sexual y este jueves será formalizado ya contaba con denuncias por actos similares antes de la publicación del video..

Un video que se ha viralizado por la aplicación TikTok deja en evidencia un supuesto abuso sexual por parte de un adulto mayor a una de sus nietas, mientras era grabado por otra menor.

En el registro se aprecia al individuo tocando las partes íntimas de la niña por debajo de las frazadas, hechos que causaron indignación en las redes y en un grupo de vecinos de Santiago Centro que procedieron a protestar a las afueras de la casa del hombre, exigiendo justicia para las niñas.

Tras esto la PDI y la Fiscalía comenzaron una investigación, en la cual se determinó que existía una denuncia previa por parte de familiares de la joven, por un presunto abuso del mismo sujeto.

Según explicó el fiscal de Maipú, Ricardo Sobarzo, "las diligencias investigativas de la Brigada de Delitos Sexuales, la que producto de las mismas, pudo determinar que hechos anteriores también habrían ocurrido en la comuna de Santiago. Por consiguiente, a fin de poder acreditar una posible reincidencia en los hechos se derivaron los antecedentes a la Fiscalía correspondiente". dijo el persecutor según consigna 24 Horas.

El sujeto llamado Juan Collío fue detenido por el delito de Abuso Sexual y este jueves será formalizado. La propia pareja del detenido dice tener plena confianza en él y que pone las manos al fuego por porque "sabe que no es así" y que no ha hablado con su hijo sobre el tema.

Sobre las funas que ha recibido, señaló que "el daño me lo están haciendo a mi casa y a mi negocio, que me lo quieren quemar, entonces, ¿Hasta cuando?".

