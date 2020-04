Mario Desbordes y retorno de funcionarios públicos: “Es un riesgo innecesario”

El timonel de RN se suma de esta forma a los cuestionamientos de los partidos políticos de oposición a la medida, así como de la ANEF, que llamó a no volver a trabajar este lunes.

El diputado y presidente de Renovacipon Nacional, Mario Desbordes, cuestionó la decisión del Gobierno de instruir el retorno de los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo presenciales.

Desbordes afirmó al respecto que "me parece que es un riesgo innecesario hacer volver a los funcionarios públicos. Tenemos una crisis económica enorme, no hay duda de eso, pero no vamos a solucionar la crisis económica y podemos agravar la crisis sanitaria", según consigna BioBioChile.

Asimismo, el parlamentario agregó que "es un error, no estoy de acuerdo. Se está corriendo un riesgo demasiado alto y los resultados no creo que sean suficientes como para justificar esto".

El timonel de RN se suma de esta forma a los cuestionamientos de los partidos políticos de oposición a la medida, así como de la ANEF, que llamó a no volver a trabajar este lunes.

Por su parte, el director nacional del Servicio Civil, Alejandro Weber, aseguró este sábado que el regreso de los funcionarios se hará de forma gradual, tomando las medidas sanitarias necesarias y que se excluirá a la población de riesgo.

Weber detalló que "los ministros de Hacienda y de Interior han dispuesto un instructivo que define planes graduales de reincorporación a los funcionarios públicos a sus tareas presenciales, para que al finalizar el mes de abril los servicios públicos estén con la mayor capacidad posible de atención presencial, resguardando siempre las condiciones sanitarias y excluyendo a los grupos de riesgo".

Asimismo, aseguró que el plan excluye a los adultos mayores de 70 años, personas inmunodeprimidas, con enfermedades cardíacas, pulmonares o de riesgo, así como a las embarazadas.

Ante los cuestionamientos de la ANEF por la medida, el director nacional del Servicio Civil sentenció que "este es un momento de unidad, de trabajar en conjunto. Los funcionarios públicos son parte de la solución y la ciudadanía depende en gran medida de lo que haga el Estado".

