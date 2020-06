Mario Desbordes se abrió a la opción de retirar el 10% de los fondos de pensión para enfrentar la pandemia

"No es el ideal, pero mientras no vea otra alternativa en la mesa, hay que estudiarlo", afirmó el presidente de Renovación Nacional.

El diputado Mario Desbordes abrió la puerta a la posibilidad de recurrir a los fondos de las AFP para ir en ayuda de la población ante la honda crisis financiera provocada por la pandemia de Covid-19.

El también presidente de Renovación Nacional (RN) aseguró estar en contra de la moción de algunos parlamentarios de permitir el retiro del 10% de los fondos de pensiones. "La solución del 10% es cuando ya no hay más plata fiscal porque puede ser un perjuicio para el trabajador al final", afirmó.

Sin embargo, advirtió que esa parece ser "la única manera realista para enfrentar el hambre para hoy", en declaraciones a radio ADN.

"No me gusta, porque ojalá no tocáramos los fondos de pensiones (...) Si me ponen una alternativa distinta, que no toque el fondo de pensión y que solucione el problema que van a tener miles de personas por dos meses más, por lo menos, maravilloso", dijo.

"Si no hay otra alternativa, no tengo otra respuesta para quienes nos interpelan desesperados porque no ven que llega algo y no tienen cómo llegar a fin de mes", añadió.

