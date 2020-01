Mario Desbordes: "La 'primera línea' son los mejores aliados de la extrema derecha"

Presidente de RN señaló que "no puede ser que estos anarquistas vayan y reciban homenaje en el ex Congreso Nacional".

El timonel de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, manifestó su rechazo a la recepción que se le brindó a jóvenes encapuchados durante el Foro Internacional de Derechos Humanos, homologando su comportamiento con el de otros grupos que "quieren tirar por la ventana el proceso que iniciamos el 15 de noviembre".

La participación de la llamada "primera línea", en el Foro Internacional de Derechos Humanos, el pasado 24 de enero, no pasó inadvertido para los dirigentes políticos, ya que estos fueron recibidos con aplausos y gritos de apoyo por parte de la asistencia.

Al respecto, el presidente de RN, Mario Desbordes, manifestó su rechazo a la recepción de los encapuchados.

"No puede ser que estos anarquistas vayan y reciban homenaje en el ex Congreso Nacional. No puede ser que Baltazar Garzón se pasee por la plaza Baquedano acompañando de estos grupos anarquistas, estos no quieren el proceso constituyente, estos grupos quieren echar abajo el proceso constituyente", señaló.

Según el parlamentario, estos grupos anarquistas, junto a la "primera línea", se convierten "en los mejores aliados de la extrema derecha".

"Estos grupos quieren echar abajo el proceso (...) son los mejores aliados del otro extremo".

