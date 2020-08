Mario Desbordes indica que estará alejado de la contingencia, pero asegura que volverá "a la primera línea política"

El Ministro de Defensa envió un video a los militantes de Renovación Nancional (RN), donde explicó que no se pudo negar a dejar la presidencia del partido y su escaño parlamentario ante la invitación del presidente Sebastián Piñera.

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, envió un video a los militantes de Renovación Nancional (RN), donde explicó que no no se pudo negar a dejar la presidencia del partido y su escaño parlamentario ante la invitación del presidente Sebastián Piñera de sumarse al gabinete, acción que calificó como un deber patriótico ante la aguda crisis que enfrenta el Gobierno de la coalición Chile Vamos.

Sin embargo, prometió volver "a la primera línea política" en cuanto concluya su labor en el equipo ministerial del Gobierno.

"Les quiero contar que hace unos días atrás el Presidente de la República me llamó para pedirme que me incorporara al equipo de Gobierno. Yo estaba muy contento como presidente del partido, con una proyección política personal, que creo que era importante, porque sobre todo la gente valoraba lo que hemos hecho como partido, lo que ha hecho Renovación Nacional", señaló a los militantes.

"Junto a Cristián Monckeberg -continuó- y muchos otros dirigentes instalamos a Renovación Nacional como el partido mejor evaluado de Chile. Yo mismo en las encuestas estaba muy bien en general. Pero cuando el Presidente de la República a uno lo llama, y sobre todo cuando el Presidente nos llama en momentos de crisis, uno no se puede negar".

"Yo no me puedo negar, no corresponde. No me puedo negar por el Presidente, no me puedo negar por la patria, por nuestro querido Chile. Y menos al cargo de ministro de Defensa Nacional, que es trabajar junto a nuestras queridísimas fuerzas armadas", agregó.

Desbordes advirtió que "se vienen momentos muy complejos para Chile. Se vienen momentos muy difíciles para nuestro país, para nuestra ciudadanía. La pandemia, la crisis económica, muchas elecciones por delante, donde nuestras fuerzas armadas, nuestro Gobierno, van a tener que pasar varias pruebas".

"Es por esa razón que no dudé en decirle que sí al Presidente Piñera. Yo les pido comprensión y que con el cariño que siempre hemos tenido, sigamos trabajando juntos", comentó.

Finalmente, prometió retomar su carrera política: "Voy a estar un poco alejado de la contingencia política, pero no me voy a desaparecer de Renovación Nacional. Seguiré siendo militante, seguiré siendo el ex presidente de RN y cuando el Presidente decida que yo no siga acá, o cuando se termine el período, bueno, volveremos a la primera línea política".

"Estoy acá -prosiguió- para seguir trabajando con ustedes, ayudarles, colaborarles en lo que se necesite y además mantener la amistad que nos ha unido durante tantos años. Les pido comprensión, les pido apoyo, y les pido además que todos juntos trabajemos por nuestro Gobierno, trabajemos por nuestro país, y trabajemos por todos los chilenos que tanto nos necesitan hoy día. A todos. Aquí no sobra nadie".

