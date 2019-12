Mario Desbordes: "Hago un llamado a la senadora van Rysselberghe a que retome la cordura”

El presidente de Renovación Nacional hizo un llamado a su par de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, a no dañar Chile Vamos.

Este lunes, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, acusó de "machismo" al timonel de RN, Mario Desbordes, luego de que el gremialismo anunciara que "congelará" su participación en Chile Vamos.

La parlamentaria señaló en radio Cooperativa que "el diputado Desbordes, detrás de las declaraciones que dio el fin de semana, había un cierto airecillo de machismo, eso de 'pataleta', me da la impresión que es una descalificación personal machista, porque esto no es una cosa mía, es una cosa que está apoyada por la comisión política completa, por la directiva y creo haber interpretado a gran parte de nuestros militantes".

Tras estas palabras, el timonel de RN fue consultado sobre el tema, antes de la ceremonia en que el Presidente Sebastián Piñera firmó la reforma al capítulo 15 de la Constitución.

Desbordes señaló irónicamente que "sí, súper machista. Imagínese el machista peleando porque haya paridad de género en el nuevo órgano constituyente. Si eso es ser machista la verdad es que no entiendo nada", según consigna La Tercera.

"RN ha cumplido todos los acuerdos, la UDI ha generado una crisis completamente artificial que tiene que ver más con los problemas que esta teniendo la UDI sobre la derecha", agregó.

El diputado hizo un llamado "a la senadora a que retome la cordura, a que no dañemos Chile Vamos. Es el peor momento para que tensionemos Chile Vamos. Se cae por sí solo lo que ella acaba de decir".

"Apoyar que haya paridad de género en la nueva Constitución para mí es básico. No puede no haber la misma cantidad de hombres y mujeres", añadió.

Sobre el llamado del Presidente Piñera para superar la crisis en Chile Vamos, Desbordes precisó que el mandatario "nos dijo que buscáramos caminos para solucionar esto. Yo le señalé que no es RN quien ha producido esta crisis, pero que estamos dispuestos a hacer gestos en la medida de que estos sean razonables".

En este mismo punto, concluyó que "podemos avanzar, por ejemplo, en un voto para hombres y otro para mujeres. Eso no lo planteamos para no romper el compromiso de no avanzar en medidas que no fueran constitucionales, porque tiene gasto fiscal, pero si el Ejecutivo patrocina eso, nosotros estamos dispuestos a cambiar la fórmula de corrección por una fórmula como esa".

