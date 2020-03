Mario Desbordes: “Es un suicidio derechizar RN y disputarle el voto a J.A. Kast"

"RN no tiene ningún interés en disputarle el voto a José Antonio Kast o el voto duro de la UDI".

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes dice tener la conciencia tranquila por su forma de actuar luego del 18 de octubre, que "RN no tiene ningún interés en disputarle el voto a José Antonio Kast o el voto duro de la UDI", ya que eso sería un suicidio.

Luego que este miércoles la Cámara Baja aprobara la paridad de género y se valorara el actuar de Desbordes en la búsqueda de acuerdos con la oposición, fue criticado desde la UDI.

Según explicó Desbordes a La Tercera, ellos no se plegaron a una postura de izquierda. "Esto se acordó entre distintos partidos con un grupo de politólogas. Una vez que estuvimos de acuerdo con ellas, se planteó la primera fórmula en la Cámara".

Al ser consultado por las declaraciones de la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe cuando dice que prefirieron "pactar con la izquierda en vez de avanzar con nosotros". Desbordes indicó que "no voy a entrar en las descalificaciones que ella ha hecho, no tengo ningún interés. Sí entiendo que a ella le conviene la polarización, la pelea, pero eso no le conviene a Chile ni a Chile Vamos", subrayó.

Desbordes sostiene que Rysselberghe esta "apelando al elector duro, al extremo, y en esa pelea por ese nicho pequeño de electores de derecha más dura, obviamente es bienvenida la polémica, el discurso ultra. Pero no voy a recoger el guante, que pelee sola"

Y entiende las frases de la senadora como parte de su estrategia para pelear el voto duro.

Frente a los embates de su mismo sector señala que no le ha costado hacerles frente ya que actúa desde convicciones

"Tengo la conciencia tranquila y la mayoría de mi sector, de la derecha a la que yo quiero representar, me apoya. Camino por la calle y la gente de derecha, centroderecha y centro me dice que el partido está haciendo lo correcto".

Y recalca que "RN no tiene ningún interés en disputarle el voto a José Antonio Kast o el voto duro de la UDI, eso sería un suicidio".

Por lo que hizo un llamado a aquellos líderes de RN "que es un suicidio derechizar a RN al extremo de disputarle el voto a J. A. Kast".

PURANOTICIA