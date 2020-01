Mario Desbordes cuestiona actuar del Gobierno en acusación constitucional a Intendente Metropolitano

Presidente de RN lamentó que "tanto el Gobierno, como la Segpres cometieron un error al apretar y apurar el proyecto del voto obligatorio, porque había parlamentarios de la oposición que querían discutir esto y aplazarlo para marzo".

El presidente de Renovación Nacional (RN), diputado Mario Desbordes, se refirió este viernes a la acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y cuestionó el actuar de la Segpres, a quienes acusan de haber generado roces con algunos parlamentarios que pudieron haberse abstenido en la votación del libelo.

En conversación con radio Agricultura, Desbordes señaló que "tanto el Gobierno, como Segpres cometieron un error al apretar y apurar el proyecto del voto obligatorio, porque había parlamentarios de la oposición que querían discutir esto y aplazarlo para marzo, para sacarlo de esta semana que está bien compleja, porque está la Reforma Tributaria, la Reforma Previsional y además estaba la acusación constitucional".

"Hubo varios democratacristianos que se salieron, que no votaron, y uno que se abstuvo, pero uno hubiera querido que transversalmente hubiera un rechazo a esta acusación", añadió.

Desbordes aseguró que se deben "separar las protestas, las manifestaciones pacíficas, hay que apoyarlas y cuidarlas, pero tiene que ser muy duro con las manifestación violenta, con los encapuchados, con estos grupos de personas que tiene capturados el centro de Santiago, la plaza Italia o plaza Baqueano y otros sectores a lo largo de Chile".

A su juicio, "cuando se acusa al intendente es dar una señal prácticamente de apoyo a estos encapuchados. Tienen que hacerse cargo los diputados que cometieron ayer este error gravísimo. Nosotros no podemos seguir idealizando y transformando en un Robin Hood a estos personajes de la 'primera línea' como se denominan acá (...) Son anarquistas que quieren destruir la democracia, esa gente no quiere democracia, no le interesa el plebiscito, no están por el apruebo a todo esto, ellos quieren que se caiga el proceso completo, no les interesan las reformas".

