Marcela Sabat padece neumonía tras contagiarse con Covid-19: "No fui una suertuda asintomática"

La diputada Marcela Sabat reveló que padece de neumonía, en medio de la cuarentena que realiza tras ser diagnosticada con Covid-19 el pasado 25 de mayo.

Sabat (RN) anunció que había dado positivo al test de coronavirus "producto de haber compartido con el senador (Manuel José) Ossandón", transformándose así en el primer caso confirmado de la Cámara de Diputados.

"Hoy recibí el resultado, y este dio positivo, estoy contagiada. A pesar de haber mantenido la distancia, porque no estuve a menos de 3 metros. No estaba usando mascarilla y probablemente eso ayudó al contagio", señaló.

La parlamentaria aseguró en ese momento que sólo había presentado "un leve dolor de garganta, pero en general me siento bien. Obviamente ahora me toca seguir cumpliendo la cuarentena obligatoria, aislada también de mi familia".

Ahora, a través de sus redes sociales, anunció que padece de neumonía "y todo lo que eso conlleva. Definitivamente no fui una suertuda asintomática".

"Ya llevo dos semanas aisladas de mi familia y de mi guagua. Desde abril no salía de mi casa, y la vez que lo hice estuve a más de tres metros de distancia de las demás personas, incluso de la persona contagiada", añadió en su cuenta de Instagram, texto que acompaña con la frase "esto también pasará".

Además, indicó que "la angustia y la soledad con la que se debe lidiar durante esta enfermedad es quizás el factor más complejo, porque para mejorarte tienes que tener el ánimo arriba".

"Tienes susto, dificultad para respirar y no puedes recibir el abrazo de tu marido, tienes dolores en todo el cuerpo, angustia y no puedes darle un beso a tu guagua de un año y 2 meses. Pasan los días. Estás con fiebre, la incertidumbre te invade y no puedes tener a tus padres cerca", concluyó la parlamentaria RN antes de hacer un llamado a la prevención, evitar el contagio y guardar la cuarentena.

