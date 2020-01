Manuel José Ossandón votará a favor de nueva Constitución: "No me importan los costos”

El senador de Renovación Nacional fue el único que no se sumará a la decisión que tomaron sus colegas de bancada.

Esta martes, se conoció que ocho de los nueve senadores de la bancada de Renovación Nacional, votarán por el rechazo en el plebiscito constitucional del 26 de abril próximo.

El único que no se suma a esta decisión fue Manuel José Ossandón, quien en horas de la tarde compartió una reflexión respecto a su postura.

"Para mi Chile no volverá jamás al 17 de octubre. Cuando uno actúa por convicciones tiene su mente tranquila. Desde el comienzo y desde hace muchos años, me muevo por la gente, por las bases, por sus carencias, su vivienda, por su igualdad, porque el estado proteja y cuide lo que hoy no hace", indicó el senador en su cuenta de Twitter.

"Y el estallido no fue en vano; no hace mucho, todos levantamos las manos porque interpretamos lo que Chile quería. Pero al parecer algunos nunca estuvieron convencidos, ni el propio gobierno", agregó el parlamentario RN.

Al mismo tiempo, aseguró que cree que desde su bancada puede generar los cambios necesario y que está dispuesto a pagar los costos de ir en contra de lo que dice su partido.

"No me importan los costos, nunca me importó, porque mi lealtad no está con una clase política con calculadora en mano, sino con los que realmente lo necesitan. Creo en un estado social que garantice estándares mínimos de salario, alimentación, salud, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad", concluyó el senador de Renovación Nacional.

Mi reflexión, sin acomodos, más convencido que nunca... pic.twitter.com/XiM9nTJhRM — Manuel José Ossandón (@mjossandon) January 7, 2020

