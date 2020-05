Mañalich y cuarentena: "La evaluación es buena, pero esta es una pelea larga"

Mañalich explicó que "ayer (viernes) se inició una estrategia extraordinariamente dolorosa, muy complicada, como es esta cuarentena para el Gran Santiago".

Los ministros de Salud, Jaime Mañalich y de Defensa Nacional, Alberto Espina, junto al Jefe de la Defensa Nacional para la Región Metropolitana, General Carlos Ricotti, sobrevolaron la Región Metropolitana en un helicóptero de la Fach para verificar el cumplimiento de la cuarentena decretada en 38 comunas de la capital.

Al respecto, en un punto de prensa en el Grupo 10 de la Fach, en el Aeropuerto Internacional, ambos secretarios de Estado hicieron un positivo balance sobre las primeras horas de aislamiento, aseverando que la circulación de personas se redujo en un 85% respecto de un sábado normal, pero hicieron un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y mantenerse en sus casas.

Mañalich explicó que "ayer (viernes) se inició una estrategia extraordinariamente dolorosa, muy complicada, como es esta cuarentena para el Gran Santiago. (En el vuelo) prácticamente visualizamos todas las comunas y al ver las calles vacías y que los pocos vehículos que circulan son del área logística, no particulares, al ver cuadras y cuadras completamente vacías, uno entiende que este es un buen comienzo".

El titular de Salud añadió que "pudimos ver los hospitales y no muestran signos de atochamiento. También nos llamó profundamente la atención Lo Valledor, la Vega Central, donde hay una disminución dramática de personas respecto de lo que sería un sábado normal. El general Carlos Ricotti (jefe de la Defensa Nacional) ha estimado que la cantidad de la gente que circula es de un 15% solamente. Es decir, disminuyó un 85% de lo que sería un sábado normal".

Agregó que "nos llamó la atención que el cumplimiento de esta primera fase de cuarentena tan estricta es homogénea a lo largo de la ciudad, no vemos una comuna con un comportamiento diferente, eso hace eco en el sentido de que todos nos sabemos vulnerables respecto de este virus".

Sin embargo, Mañalich añadió: "Pensaba al mirar sobre todo los lugares más vulnerables de Santiago qué hay detrás, qué significa esta cuarentena para ellos. Y significa que detrás de esos muros, a veces muy delgados, hay mucha gente que está sufriendo un impacto formidable en su vida y en su calidad de vida. Están en habitaciones pequeñas, con incertidumbre respecto al empleo, a la comida, por lo que es evidente que detrás de esto hay también dolor y angustia".

"Y es por eso -añadió- que queremos recalcar que no podemos bajar los brazos. Esta es una pelea larga, por lo que nuevamente hacemos un llamado a la población a comprender y respetar las medidas que la autoridad sanitaria establece, porque apuntan al bien común".

Según el ministro de Salud, "la evaluación de estas primeras horas es buena, pero me preocupa que entendamos que esta pelea es en serio. No podemos dar ningún espacio para que se nos meta este virus en nuestras familias. Yo no quisiera que de este balance positivo sacáramos conclusiones apresuradas".

Por su parte, Espina señaló que "en estas pocas horas hemos visto un buen comportamiento, la ciudadanía hasta ahora ha actuado en forma responsable y los llamamos a continuar haciéndolo porque este es un problema colectivo, de solidaridad".

