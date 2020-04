Mañalich descarta quiebre con Piñera y asegura que seguirá informando avance de la pandemia

Ministro de Salud aseguró que su disposición y ánimo de servir y comunicar los temas relacionados al coronavirus Covid-19 está "absolutamente incólume".

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, salió al paso de las críticas que ha recibido en las últimas horas, tanto de la oposición como del oficialismo, y aseguró contar con el respaldo del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Consultado sobre la reunión que sostuvo con el Mandatario en La Moneda, donde medios informaron que habría sido reprendido por sus últimos dichos sobre la suspensión de clases y la relación con los alcaldes, Mañalich descartó un quiebre.

"Yo me junto con el Presidente todos los días, quizás algún día no nos hemos juntado. El tema fue cómo manejar los test de diagnóstico para la entrega de este "carnet Covid", pero no tiene nada de extraño que tenga reuniones habituales con el Presidente de la República. Lo mismo con la mayoría de los Ministros de Estado. No creo que sea tema para un punto de prensa cuando un ministro se junta con el presidente", señaló el secretario de Estado.

De igual forma, la autoridad sanitaria indicó que "soy plenamente consciente de mis defectos y de las pocas virtudes que pueda tener, pero tengo absolutamente claro que este es el momento en que tengo que estar a cargo del Ministerio de Salud y hacer todo lo posible para sacar adelante a Chile, como creo que está empezando a verse, de una situación gravísima, de riesgo para la salud de las personas", profundizó.

Sobre la posibilidad de dar un paso al costado en las comunicaciones de la pandemia, el Ministro de Salud lo descartó diciendo que "mi disposición y ánimo de servir y comunicar, a nombre del Ministerio de Salud y el Gobierno, todos estos temas de esta pandemia que enfrenta el mundo, está absolutamente incólume".

CRÍTICAS

"Lamento si hay personas que se han pasado a sentir ofendidas, pero lo que quiero reiterar es que efectivamente, y perdón que use esta ilustración de mi formación en la escuela, es extraordinariamente complejo estar a cargo de la salud de Chile y de la salud de todos los chilenos. Es una tarea muy pesada sobre hombres muy débiles", estableció.

"En esta dificultad, todos cometemos errores y tenemos momentos virtuosos, pero creo que aquí no está en juicio si el cirujano (en relación a él mismo) que está haciendo esta operación es en realidad un cirujano que es medio pesado o es simpático. La pregunta crucial es ¿este cirujano o este médico o este ministro va a ser capaz de hacer la pega o no?", afirmó.

POLÉMICA POR LAS CLASES

Frente a la polémica por la suspensión de las clases, en la cual tres ministros se desmarcaron de sus dichos, el titular de Salud aseguró que su postura no ha cambiado, pero que el Gobierno actuó como "uno solo".

"Sabido es que, y lo he repetido, que en mi opinión el momento adecuado para terminar o hacer el quiebre escolar era aproximadamente 15 días después de lo que se hizo. Sin embargo, esa discusión fue conversada con un conjunto de ministros, con el Presidente de la República, con el comité de expertos, con representantes de los alcaldes. Y el gobierno, como uno solo, tomó una decisión, y esa decisión es la que vale. Eran los argumentos que estaban encima de la mesa", comentó.

"Evidentemente, yo hubiera anhelado, como Ministro de Salud, haber tenido unos días más de preparación para este corte de la asistencia de los niños a clases", concluyó.

PURANOTICIA