Mañalich descarta que clases presenciales se retomen durante el peak del Covid-19 en Chile

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que es muy poco probable que las clases presenciales en los colegios se retomen el lunes 27 de abril, como lo planteó su par de Educación, Raúl Figueroa, debido a la crisis por el coronavirus.

Figueroa, indicó que tras la extensión de dos semanas de la suspensión de clases, y el adelanto de las vacaciones de invierno, los estudiantes podrían volver a las escuelas a fines del próximo mes.

Sin embargo, Mañalich indicó que no está en condiciones de avalar la postura del titular de Educación, explicando que la decisión se adoptará recién en algunas semanas.

El ministro de Salud afirmó que "todas las mañanas se toman decisiones de acuerdo a la verdad, a la realidad, a los datos. Si usted me dice, ¿qué va pasar de aquí a dos meses más?, ¿va a haber clases?, yo no me atrevo a afirmarlo", según consigna BioBioChile.

En la misma línea, agregó que "estamos hablando que en cuatro lunes más va a haber que tomar una definición, y puede ser para todo el país o diferente en una zona, diferente en otra".

Cabe recordar que el presidente Sebastián Piñera aseguró que el peak de contagios por coronavirus se produciría precisamente a finales del mes de abril.

De hecho, para evitar la aglomeración de personas y evitar mayores contagios, se postergó el plebiscito para el 25 de octubre y todo el calendario electoral, lo que respalda las afirmaciones de Mañalich.

