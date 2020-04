Mall Apumanque será el primero en reabrir sus puertas en Las Condes

El recinto reabriría sus puertas este fin de semana, sin acceso a clientes, para posteriormente permitir el ingreso del público.

Hace pocos días, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció que un mall de su comuna reabriría sus puertas durante la próxima semana, de forma gradual y siguiendo todos los protocolos necesarios para evitar contagios por Covid-19.

Según informó La Tercera, el centro comercial que volvería a atender público sería el mall Apumanque, bajo estrictas medidas sanitarias.

El recinto reabriría sus puertas este fin de semana, sin acceso a clientes, para posteriormente permitir el ingreso del público.

En caso de que no se registren problemas o aglomeraciones, la reaperturá se mantendrá.

Felipe de Pujadas, concejal de Las Condes, mostró su preocupación, afirmando que "no tenemos cómo controlar, ni la municipalidad ni el comercio formal, qué personas tienen cuarentena y qué personas no, porque no tenemos la base de datos del Ministerio de Salud".

Este jueves, el Gobierno y la Cámara Nacional de Comercio se reunieron para abordar el protocolo para la apertura parcial y gradual de los establecimientos comerciales.

